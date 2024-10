Le jeune cycliste Rouabah Mohamed Mourad du club Union des fidèles de Blida, s'est adjugé la course nationale cyclisme "individuel cadets", clôturée samedi à Mascara, à l'issue de deux jours de compétition. Rouabah a décroché la première place du classement général à l'issue des deux étapes disputées, vendredi et samedi, devant son coéquipier Allal Abdellah et Mellak Mohamed Abderaouf de l'Olympic Madinat Baraki.

La 2ème étape de course en ligne disputée samedi à Tizi (Mascara) sur une distance de 50 km en deux tours, a été remportée au sprint final par Allal Abdellah de club Union des fidèles de cyclisme de Blida avec un chrono de 1 h 23, 57s, devant Fertous Mohamed Amine de l'école de cyclisme de Sidi Bel Abbes et Berkani Loukmane de l'Olymic Madinat Baraki.

Chez les cadettes, Nourhane Bechelaghem du club Kounouz d'Oran, seule concurrente dans cette catégorie, a réalisée un chrono de 1 h 30mn.

Le vice-président de la Fédération algérienne de cyclisme, Fartous Abbas, a estimé que le niveau technique et physique des coureurs participant à cette compétition était "très bon". Cette compétition constitue une étape préparatoire très importante pour l'élite nationale cadets filles et garçons, avant de prendre part au championnat arabe, prévu du 14 au 24 novembre dans la ville de Sulaimaniyah, en Irak. Cette manifestation sportive de deux jours, organisée par la Fédération algérienne de cyclisme, en collaboration avec le club amateur de cyclisme "Noudjoum Abtal Aïn-Fares" et la Ligue de wilaya de Mascara, a regroupé une quarantaine de jeunes cyclistes représentant 14 clubs du pays.