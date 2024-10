Les boulistes de Bejaia filles et Tiaret garçons se sont illustrés au championnat d'Algérie de boule lyonnaise jeu moderne toutes catégories filles et garçons, disputé vendredi au boulodrome de Ksar El-Boukhari à Médéa.

Les filles de Bejaia ont dominé les épreuves de tir de précision et les relais remportant les premières places. En cadets garçons, la palme est revenue à Mohamed Amine Chachoua de Tissemsilt, vainqueur en tir de précision, alors que Hamza Khander d'Annaba s'est adjugé le tir progressif et l'équipe de Mellakou de Tiaret a remporté le trophée du relais.

Chez les seniors garçons, les titres ont été remportés par Cheikh Mohamed de Sougueur en tir de précision, Benslim Mohamed de Sig en tir progressif et l’équipe de Thénia (Boumerdès) en relais.

Le niveau de cette compétition a été qualifié "d'appréciable" par le président de la section de sports de boules en jeu long de l'OCB Ksar El Boukhari, Sofiane Belaid, qui a déclaré avoir décelé un bon niveau dans certaines finales, se montrant "satisfait" de la prestation de certains boulistes, capables de constituer la relève dans cette discipline offrant au passage un beau spectacle au public qui a assisté à cette compétition sportive .

Cette manifestation sportive d'une journée, organisée par la Fédération algérienne de sports de boules, en collaboration avec le club OCB Ksar El Boukhari et la ligue de wilaya de Médéa des sports de boules, a regroupé plus de 50 joueurs filles et garçons représentant douze ligues de wilayas du pays, en plus des lauréats de la saison passée.