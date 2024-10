Le jeune échéphile Amrane Abdellah de l'ES Tizi Ouzou a remporté le titre du championnat d'Algérie des échecs individuel toutes catégories messieurs, clôturé samedi soir à Alger, après cinq jours de compétition.

Amrane Abdellah a terminé vainqueur avec 7,5 points, devant Alaeddine Boularnes du CE Constantine, avec 6,5 points et Hellal Tarek du club La relève d'Oran avec 6 points. Cette phase finale, disputée selon le système suisse en neuf rondes à la cadence de 90 minutes au finish, avec ajout de trente secondes par coup joué, a été jugée d'un niveau technique très élevé, par le directeur de la compétition, l'arbitre Cherrad Mounir.

Les épreuves du championnat d'Algérie individuel toutes catégories dames auront lieu du 16 au 19 octobre en cours à Tichy, dans la wilaya de Bejaia. A l'issue de cette phase finale du championnat d'Algérie individuel, les deux premiers chez les dames et les hommes représenteront l'Algérie au championnat arabe individuel, dames et messieurs, prévus du 5 au 16 novembre prochain à Sharjah aux Emirats Arabes Unis.

Cette compétition, organisée par la ligue de wilaya d'Alger des échecs, en collaboration avec la fédération algérienne des échecs, a regroupé une quarantaine d'échéphiles messieurs, qualifiés des phases régionales, représentant les différentes régions du pays.

Echecs - Finale du championnat national individuel : Poursuite des épreuves à Alger (FADE)

Les épreuves de la finale du championnat national individuel des Echecs, toutes catégories, se poursuivent au musée du Comité olympique et sportif algérien (COA), a indiqué la Fédération algérienne des Echecs (FADE).

Ce championnat, qui a débuté mardi et s'étalera jusqu'au samedi 12 octobre, se joue en système suisse de 9 rondes. Les échéphiles qui se distingueront lors de cette compétition devraient défendre les couleurs nationales lors des prochaines échéances internationales, précise la même source. Les parties se joueront à raison de deux rondes par jour : matin et après-midi. La 9e et dernière ronde est prévue samedi à partir de 15h00, ajoute la FADE. La cérémonie de remise des prix aura lieu le samedi 12 octobre à partir de 19h00, conclut le communiqué.