On arrive fatiguée dans la station de montagne, on glisse sur une plaque de glace... et c'est l'entorse. Bénigne, certes, mais à ne pas prendre à la légère. Topsanté.com vous donne la marche à suivre pour éviter les complications.

Entorse: une élongation des ligaments

Chaussures mal adaptées, absence d'échauffement, faux mouvement sur la neige... et votre cheville se tord ! L'articulation devient douloureuse et gonfle à l'extérieur, marcher devient difficile : c'est l'entorse, une élongation plus ou moins violente des ligaments articulaires, qui peuvent parfois se déchirer.

Tout de suite après l'accident, il est conseillé de rester au repos, car un nouveau faux mouvement risquerait d'aggraver les choses. En gardant l'articulation immobile, vous limiterez aussi l'importance de l'hématome.

Vite, de la glace !

Surélevez le membre touché afin de faciliter le retour veineux et appliquez durant vingt minutes une poche de glace enroulée dans une serviette ou un mouchoir. Des pains de glace ou des glaçons glissés dans un gant de toilette font aussi l'affaire. L'application de froid limite le saignement au niveau des ligaments et atténue la douleur. Evitez les bombes de froid (sprays réfrigérants), dont l'efficacité est très moyenne dans ce genre de traumatisme.

Le froid doit être alterné avec une compression locale, à l'aide d'une bande cohésive (une bande de contention qui adhère sur elle-même mais qui n'adhère pas à la peau) car une simple bande de coton ne suffira pas à exercer une pression sur la zone touchée et à limiter ainsi le saignement à ce niveau. Elle se porte dix minutes, pas plus, en alternance avec la poche de glace. Renouvelez l'opération deux ou trois fois. Si la douleur est intense, vous pouvez au préalable appliquer une crème ou un gel anti-inflammatoire.

Gonflé et douloureux : vite, un médecin!

Si l'articulation est gonflée et douloureuse, qu'elle devient violette, il est préférable de consulter rapidement un médecin, car seul un examen clinique permet de différencier une entorse d'une fracture.

De plus, comme une entorse non bénigne ne guérit pas spontanément, un traitement inadapté peut être à l'origine de séquelles futures : douleurs, instabilité ou raideur.

Quoiqu'il en soit, il est probable que vous ne remonterez pas sur les skis avant la fin de votre séjour car il est important de garder votre articulation au repos quelques jours.

De la kiné pour récupérer

A votre retour, des séances de kinésithérapie sont fortement conseillées avant de reprendre une activité physique régulière.

« La rééducation permet de renforcer les muscles stabilisant l'articulation et de travailler sur la proprioception (perception du corps dans l'espace), explique le Dr Jean-Marc Sène, médecin du sport. Elle lutte contre les douleurs résiduelles, limite le gonflement et réduit le risque de récidive. »

Selon la gravité de la lésion, de dix jours à un mois et demi d'exercices sont nécessaires pour aider l'articulation à récupérer

Entorse : votre kit de secours

Avant de partir en vacances, assurez-vous que avez emporté votre kit de secours:

- Des bandes cohésives de contention (Tensoplus, Co-plus).

- Une pommade ou un gel anti-inflammatoire (non stéroïdien) pour calmer la douleur et réduire l'oedème (Advil® gel, Arnica).

- Un antalgique (paracétamol) pour calmer la douleur.