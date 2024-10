Dans le cadre de sillage de ces activités visant la promotion de la langue et culture amazighes, le Haut Commissariat à l'Amazighité (HCA) vient d’éditer une anthologie de textes scolaires en langue amazighe.

Ce nouvel ouvrage collectif intitulé «ASELMAD» (L’enseignant) est dirigé par les enseignants Lyes Belaidi et Nedjemedine Mouaissi qui ont essayé de l’adapter à toutes les variantes de la langue amazighe.

Il s’agit, selon Si Hachemi Assad, secrétaire général du HCA, d’un support pédagogique et didactique qui répondra aux besoins des enseignants à travers les differentes willaya du pays.

Le livre en question est téléchargeable, ajoute le même responsable, à travers la nouvelle plateforme numérique (adlis.hcamazighte.dz) lancée, il y dix jours, par une délégation du HCA, à sa tête M. Assad, dans la wilaya d’In Salah.

Il est important de souligner, par ailleurs, que cette plateforme est une bibliothèque numérique qui disposent de 340 titres d’ouvrages et productions, dont 40 travaux de séminaires scientifiques, 38 dictionnaires et glossaires thématiques, 37 travaux de traduction, 25 études, 115 productions littéraires, 40 travaux primés au titre du Prix du président de la République pour les littérature et langue amazighes et 38 éditions de deux revues spécialisées en articles d’expression amazighe, a souligné le premier responsable du HCA qui a, à l’occasion, «le lancement officiel de cette plateforme numérique intervient en application des directives du président de la République concernant la transition numérique des institutions de l’Etat ». Selon lui, son institution a pris toutes les dispositions juridiques pour garantir la propriété intellectuelle des auteurs et leurs droits.

Et ce, a-t-il affirmé conforment à ce que prévoit la réglementation.

Lors de son déplacement à Tamenrasset, en septembre dernier, M. Assad avait aussi mis l’accent sur la nécessité de renforcer l’usage de la langue amazighe pour enrichir, a-t-il souligné, «l’identité linguistique, faciliter la communication, et préserver e et consolide l’unité nationale ». Dans son allocution prononcé à à l’université Amenokal Hadj Moussa Akhamoukh, dans le cadre de la même visite de travail dans la wilaya, M. Assad a salué le discours du Président de la République M. Abdelmadjid Tebboune, et « sa vision pour une Algérie triomphante, en vue de définir des perspectives prometteuses dans tous les domaines vitaux du pays, à l’instar de la consolidation des composantes de l’identité nationale, entière, telle que préservée dans Constitution». D’autre part, il faut noter aussi que la prochaine célébration nationale officielle du Yennayer, premier jour de l’année amazighe 2975-2025, aura lieu dans la nouvelle wilaya de Timimoune. Un riche programme sera, a-t-il annoncé, mis sur pied, dans le cadre des festivités de cet événement, du 10 au 12 janvier prochain, qui coïncide aussi avec la cérémonie de la 5ème édition Prix du président de la République pour la littérature et la langue amazighes.