L'Etoile de Ben Aknoun s'est emparée du leadership du groupe Centre-Ouest de la Ligue 2 amateur de football, en ramenant une précieuse victoire de son déplacement à Chlef, où elle a dominé le MCB Oued Sly (1-3), vendredi pour le compte de la quatrième journée, ayant vu le GC Mascara concéder une défaite surprise à domicile contre l'US Béchar Djedid (1-2).

Décidés à réussir un bon résultat, les Algérois sont bien rentrés dans ce match et ont été les premiers à trouver le chemin des filets, avant de défendre jalousement leur petit avantage.

Même lorsque le MCBOS a essayé de réagir, la réponse de l'Etoile a été quasi immédiate, comme ce fut le cas avec le troisième but, inscrit à la 90'+3, soit une minute seulement après la réduction du score par les locaux.

L'ESBA est donc seul nouveau leader du groupe Centre-Ouest, avec 10 points, au moment où l'USBD s'est hissée à la deuxième place du classement général, avec sept points grâce à son succès hors de ses bases. Un classement qu'elle partage avec le WA Mostaganem, qui a frappé un grand coup ce week-end, en dominant l'ancien co-leader, la JSM Tiaret, sur le score d'un but à zéro.

Autre bonne performance réalisée ce vendredi, la victoire en déplacement du RC Kouba, qui est allé s'imposer (1-2) chez la lanterne rouge, le SC Mecheria. Il s'agit du premier succès de la saison pour les Vert et Blanc, qui avaient concédé une défaite et deux nuls à domicile lors des trois premières journées, alors que de son côté, le SCM n'a pas réussi à engranger le moindre point après quatre journées.

Les duels SKAF Khemis Miliana - ESM Koléa et CR Temouchent - MC Saïda n'ont pas connus de vainqueurs avec des scores vierges (0-0). Une issue qui arrange beaucoup plus les affaires des clubs visiteurs, surtout qu'ils étaient en difficulté en ce début de saison.

En effet, avant cette quatrième journée, l'ESMK et le MCS flirtaient dangereusement avec la zone rouge et ces bons nuls ramenés de l'extérieur leur permettent de sortir un peu la tête de l'eau et d'entrevoir la suite du parcours sous de meilleurs auspices. Le match JS El Biar - RC Arbaâ, initialement prévu ce vendredi, a été décalé au dimanche 13 octobre (15h00) au stade du 1er-Novembre 1954 de Mohammadia, alors que le duel NAHD - ASMO a été reporté au 5 novembre prochain.

Les péripéties de cette quatrième journée de Ligue 2 se poursuivront samedi, avec le déroulement des matchs du Groupe Centre-Est, avec en tête d'affiche le chaud duel MO Constantine - MB Rouissat, entre le leader (9 pts) qui se déplace chez son Dauphin (7 pts). A suivre également les chauds duels USM El Harrach - JSB Menael et US Chaouia - AS Khroub, entre anciens pensionnaires de l'élite et qui devraient proposer eux aussi du beau jeu, qui vaudra probablement le détour. Tous les matchs du Groupe Centre-Est débuteront à 15h00, et en présence du public, sauf à Chelghoum Laïd, où le duel HBCL - CAB est prévu à huis clos, en raison de la sanction qui pèse sur le club hôte.