L'Olympique Akbou, vainqueur vendredi en déplacement face au Paradou AC (3-1), a repris provisoirement le fauteuil de leader du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, alors que le MC Alger s'est hissé à la deuxième place de dauphin en battant le MC Oran (1-0), en ouverture de la 4e journée, devant se poursuivre samedi.

Véritable surprise de ce début de saison, la formation d'Akbou, l'un des deux nouveaux promus, a de nouveau forcer l'admiration en allant s'imposer à Alger face au Paradou AC (3-1). Les joueurs de l'entraîneur tunisien Moez Bouakaz alignent un deuxième succès de rang, après celui décroché le week-end dernier à domicile face à la JS Saoura (2-1).

La nouvelle recrue Ali Haroune (ex-ES Ben Aknoun), auteur d'un but face au PAC, a rejoint l'attaquant du Paradou AC Adil Boulbina en tête du classement des buteurs avec 3 buts chacun. En revanche, rien ne va plus chez le PAC qui concède sa deuxième défaite de suite, après celle à la maison face à la JS Kabylie (0-3).

Le coach tunisien Radhi Jaïdi devrait impérativement revoir son organisation défensive, qui a concédé six buts en deux matchs. Le MC Alger n'a pas raté l'occasion de confirmer ses ambitions de conserver son titre, en battant le MC Oran au stade Nelson-Mandela de Baraki. Auteur d'un nul à Constantine face au CSC (1-1), le "Doyen" a sué avant de trouver la faille, en seconde période grâce à Naïdji (66e). De son côté, le MCO, dirigé sur le banc par le nouvel entraîneur malien Eric Chelle, enchaîne un troisième match sans victoire, et reste scotché dans le ventre mou du tableau.

Au stade du 20-août 1955 de Béchar, la JS Saoura a signé son premier succès de la saison, en venant à bout de l'ES Sétif (3-2), dans un match à rebondissements. Les gars de Béchar s'en sont remis à leur attaquant Bentaleb, qui a délivré les siens en fin de match (86e). L'Entente concède, par contre, son premier revers depuis le début du nouvel exercice. Cette 4e journée se poursuivra samedi avec trois matchs au menus, dont l'affiche entre la JS Kabylie (3e, 6 pts) et le CS Constantine (12e, 3 pts). Deux matchs sont reportés à une date ultérieure : ES Mostaganem - USM Alger et ASO Chlef - USM Khenchela, en raison de la présence de trois internationaux au sein des effectifs de l'USMA et de l'ASO, selon les règlements en vigueur.