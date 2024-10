Trois cent six (306) ressortissants algériens rapatriés du Liban sont arrivés, vendredi à l'Aéroport international Houari Boumediene (Alger), en application des instructions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune concernant la prise en charge des membres de la communauté nationale établie dans ce pays.

Les ressortissants algériens ont été rapatriés à travers deux vols consacrés spécialement à cette opération à partir de l'aéroport international Rafic Hariri de Beyrouth vers l'aéroport international du Caire où ils ont été, par la suite, pris en charge par la compagnie Air Algérie. pour les rapatriés en Algérie.

Il s'agit de la deuxième opération du genre, après celle réalisée en août 2024, ayant permis le rapatriement de plus de 125 citoyens algériens.

A cette occasion, le directeur général des affaires consulaires et de la communauté nationale à l'étranger, M. Rachid Medah a déclaré : « en application des instructions du Président de la République, une cellule de crise a été mise en place, depuis le début de l'agression sioniste contre Ghaza, au niveau du ministère des Affaires étrangères pour examiner la situation de la communauté nationale dans toute la région Ainsi, la cellule a pris attachée avec les ambassades d'Algérie au Caire, Beyrouth, Damas et Amman. afin de suivre de près la situation de la communauté et étudier tous les plans de rapatriement si besoin est".

"Nous avons réussi, grâce aux efforts consentis, à rapatrier 306 ressortissants algériens et leurs conjoints d'autres nationalités", a précisé M. Medah dans une déclaration faite depuis l'aéroport Houari-Boumediene.

Pour leur part, les ressortissants rapatriés ont présenté leurs remerciements au Président de la République et aux pouvoirs publics pour leur mobilisation afin de les prendre en charge et les rapatriers dans les meilleures conditions.

L'opération de rapatriement des ressortissants algériens du Liban a été entamée vendredi, en application des hautes instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, concernant la prise en charge des membres de la communauté algérienne établie dans ce pays.