L'Algérie a appelé, au Conseil de sécurité de l'ONU, à trouver un juste équilibre entre la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et l'usage pacifique de l'énergie nucléaire.

"Nous devons trouver un équilibre approprié entre le besoin de l'utilisation pacifique des technologies (nucléaires) comme outil pour le développement socio-économique et l'impératif de protéger (le monde) contre leur mauvais usage. Le droit d'utiliser ces technologies et équipements à des fins pacifiques devrait clairement être réaffirmé", a souligné le représentant de l'Algérie lors des travaux du Comité 1540 du Conseil de sécurité créé en vue de l'application de la résolution relative à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive.

Le représentant de l'Algérie a insisté, dans ce contexte, sur l'importance d'une coopération internationale pour s'assurer de l'application de la résolution 1540, adoptée par le Conseil de sécurité en 2004, tout en appelant la communauté internationale à contribuer au renforcement des capacités économiques des pays en voie de développement, à travers des financements visant à réduire l'écart technologique.

L'Algérie a rappelé, dans le même contexte, la nécessité d'une coordination à l'échelle mondiale pour s'assurer de l'application de cette résolution qui vise à "rendre le monde plus sûr et éviter que des armes de destruction massive ne tombent entre de mauvaises mains".

Le diplomate s'est attardé, à ce propos, sur les efforts consentis par l'Algérie afin de garantir la mise en œuvre de cette résolution "dont elle a participé à l'élaboration". Il a évoqué, entre autres actions, le renforcement du cadre législatif du pays en vue de "criminaliser les activités liées aux armes de destruction massive".

Des actions ont été également menées au niveau de la surveillance des frontières "pour éviter le trafic d'équipements et de technologies sensibles", en plus de la formation des cadres des douanes et des services de sécurité pour appliquer de façon effective les mesures visant à renforcer l'application de la résolution du Conseil de sécurité.

L'intervenant a réaffirmé, en outre, "l'engagement inébranlable de l'Algérie quant à l'application de la résolution" du Conseil de sécurité, appelant à une meilleure coopération entre le Comité 1540 et les organisations régionales "pour atteindre un niveau d'application harmonisé entre les différentes régions" du monde.