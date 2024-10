L'ONG humanitaire Médecins sans frontières (MSF) a appelé à l’acheminement de matériel humanitaire dans le nord, où l'armée sioniste assiège des milliers de personnes, notamment dans le camp de Jabalia théatre de bombardements meurtriers.

L’organisation a demandé, vendredi "des mesures visant à garantir la protection des civils et des hôpitaux et à permettre l’entrée le plus rapidement possible dans le nord des fournitures humanitaires dont le besoin est urgent".

"Personne n’est autorisé à entrer ou à sortir, et quiconque essaie est tué", a déclaré Sarah Woelsticky, coordinatrice du projet MSF, notant que "cinq membres du personnel de MSF sont coincés dans le camp, craignant pour leur vie".

Haidar, un chauffeur de MSF, cité par l'ONG, coincé dans le camp de Jabalia, raconte : "Nous étions à l’hôpital Al-Yemen Al-Saeed, mais ils l’ont bombardé et près de 20 personnes ont été tuées. Je ne sais pas quoi faire, nous pourrions mourir à tout moment. Les gens meurent de faim. J’ai peur de rester, mais j’ai aussi peur de partir".

MSF a expliqué que les forces sioniste "ont émis des ordres d’évacuation le 7 octobre dans le camp de Jabalia et ont mené des attaques au même moment, empêchant les gens de quitter la zone en toute sécurité. Les expulsions forcées et les bombardements de quartiers par l’armée transforment le nord de Ghaza en décombres inhabitables".

Attaques sionistes contre la FINUL: les dix membres élus du Conseil de sécurité expriment leur "profonde préoccupation"

Les dix membres élus du Conseil de sécurité de l'ONU (E10), dont l'Algérie, ont exprimé leur "profonde préoccupation" au sujet des attaques contre plusieurs positions de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) les 10 et 11 octobre, au cours desquelles plusieurs soldats de la paix ont été blessés.

Dans un communiqué de presse publié vendredi soir, ils ont appelé "toutes les parties à respecter le droit international humanitaire et la sécurité du personnel et des locaux de la FINUL".

Ils ont souligné que "toute attaque délibérée contre les soldats de la paix constitue une grave violation du droit international humanitaire et de la résolution 1701 (2006) du Conseil de sécurité et doit cesser immédiatement".

Les dix membres élus ont réitéré dans le communiqué "leur soutien à la FINUL et souligné son rôle dans le soutien de la stabilité régionale".

Ils ont également exprimé leur "profonde préoccupation" face à la hausse du nombre des victimes et des souffrances des populations civiles, à la destruction des infrastructures civiles et au nombre croissant de personnes déplacées à l'intérieur du Liban.

Enfin, ils ont appelé à "un cessez-le-feu immédiat, au strict respect du droit international humanitaire et au respect et à la mise en œuvre complets de la résolution 1701 (2006) du Conseil de sécurité".

Jeudi, la FINUL a annoncé dans un communiqué qu'un char de l'armée sioniste avait tiré sur son QG dans le sud du Liban faisant deux blessés parmi les soldats indonésiens. Elle a indiqué que les forces sionistes avaient tiré "de façon répétée" sur ses positions.

Puis vendredi, le Liban a dénoncé de nouveaux tirs sionistes sur une position des Casques bleus dans le sud du pays.

Ghaza : le bilan de l'agression sioniste s'élève à 42.175 martyrs et 98.336 blessés

Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi à 42.175 martyrs et 98.336 blessés, en majorité des femmes et des enfants, depuis le 7 octobre 2023, indiquent samedi les autorités palestiniennes de la santé.

Selon la mêmesource, "49 martyrs et 219 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de la bande de Ghaza, suite aux 5 massacres commis par l'occupation contre des familles palestiniennes au cours des dernières 24 heures".

Un bilan précédent faisait état de 42.126 martyrs et 98.117 blessés.

Les autorités palestiniennes ont affirmé qu'"il y a encore un certain nombre de victimes sous les décombres et sur les routes, et que les ambulances et les équipes de la Défense civile ne peuvent pas les atteindre".

Outre les martyrs et les blessés, le génocide sioniste qui se poursuit dans la bande de Ghaza depuis un an, a causé des destructions massives de bâtiments résidentiels et d'infrastructures et une famine meurtrière.

Ghaza: les bombardements continus de l'armée sioniste portent atteinte au droit international (ONU)

La haute représentante de l'ONU pour les affaires de désarmement, Izumi Nakamitsu, a qualifié vendredi d'"alarmants" les bombardements incessants de l'armée sioniste sur Ghaza et déclaré qu'ils avaient eu "un impact sur l'ensemble de l'ordre international fondé sur le droit international".

Izumi Nakamitsu a affirmé que les attaques systématiques de l'armée sioniste dans la bande de Ghaza "avaient non seulement eu un impact sur les progrès en matière de désarmement, mais peut-être (aussi sur) l'ordre international dans son ensemble qui est fondé sur le droit international".

Elle a souligné lors d'une conférence de presse la nécessité de revenir au respect du droit international et de la Charte des Nations unies.

Notant que "le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Volker Türk, et d'autres organes de l'ONU partagent le même point de vue", la responsable onusienne a déclaré que "le message a été très clair. Ce que nous devons vraiment faire, c'est rétablir le respect du droit international".

Lorsqu'on lui a demandé si elle trouvait cette tendance alarmante, Nakamitsu a répondu : "Absolument, oui".

Affirmant que l'équipe de désarmement de l'ONU "travaille avec de nombreux pays pour garantir que des armes explosives de grande taille ne soient en aucun cas utilisées dans les grandes zones urbaines", Nakamitsu a également mis en garde contre "les risques nucléaires croissants".

"Nous espérons que nous serons en mesure d'inverser la trajectoire actuelle, plutôt malheureuse et très dangereuse", a-t-elle conclu.

Ghaza: aucune aide alimentaire n'est entrée dans le nord depuis le 1er octobre (PAM)

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a indiqué, samedi, que l'escalade sioniste dans la bande de Ghaza a de "graves répercussions" sur la sécurité alimentaire, car "aucune aide n'est entrée dans les régions du nord du territoire depuis le 1er octobre".

"L'escalade de la violence dans le nord de Ghaza a un impact désastreux sur la sécurité alimentaire. Aucune aide alimentaire n'est entrée dans le nord depuis le 1er octobre. On ne sait pas combien de temps dureront les réserves alimentaires du PAM dans le nord, déjà distribuées aux abris et aux centres de santé", a alerté le PAM dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Jeudi dernier, l'agence onusienne a indiqué qu'elle n'était plus en mesure de distribuer de la nourriture dans le gouvernorat du nord de Ghaza en raison de la pénurie de fournitures, consécutive à l'agression sioniste qui dure depuis un an.

Pour le septième jour consécutif, l'armée sioniste soumet les Palestiniens des régions du Nord de Ghaza, en particulier le camp de Jabalia, à un siège terrestre tout en bombardant les habitations, dans le cadre de son agression contre la bande de Ghaza depuis le 7 octobre 2023.