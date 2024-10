Le Kenya enverra 600 policiers supplémentaires en Haïti le mois prochain pour renforcer une mission internationale de lutte contre les gangs, a déclaré vendredi le président William Ruto lors d'une visite du Premier ministre haïtien destinée à accélérer les déploiements au sein de la force.

Ruto a déclaré aux journalistes que la mission avait pour objectif d'améliorer la sécurité en Haïti, qualifiant la lutte contre les gangs de "bataille que nous pouvons gagner". Il a ajouté que les 600 officiers supplémentaires mobilisés par le Kenya étaient en formation et seraient prêts à prendre leurs fonctions le mois prochain.

Le Kenya a envoyé déjà 400 policiers en Haïti pour participer à l’opération de soutien à la sécurité multinationale (MSS), autorisée par l'ONU en juin dernier.

Les gangs lourdement armés, qui contrôlent des parties de la capitale Port-au-Prince, ont mené, la semaine dernière, l'une des attaques les plus meurtrières du pays ces dernières années, tuant au moins 115 personnes dans une région agricole, selon les autorités.

Plus de 700.000 personnes en Haïti ont fui leurs foyers et plus de cinq millions de personnes souffrent de la faim, soit près de la moitié de la population, selon les Nations Unies.