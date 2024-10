Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a annoncé, vendredi, que le Soudan du Sud accueille désormais plus d'un demi-million de réfugiés dans 30 localités du pays, principalement dans les camps de réfugiés de Maban, Jamjang, Wedweil et Gorom.

"Alimenté par le conflit en cours au Soudan, ce chiffre a presque doublé depuis 2023", a affirmé le HCR, soulignant l’impact croissant de la crise dans toute la région. Selon l'agence onusienne, le Soudan du Sud est le deuxième pays à avoir accueilli le plus grand nombre de personnes fuyant le Soudan.

"La population de réfugiés au Soudan du Sud a presque doublé en moins de 18 mois et nous nous attendons à ce que la situation soit pire encore. Le conflit au Soudan frappe le Soudan du Sud plus durement que tout autre pays de la région et s'ajoute aux immenses défis auxquels le pays est confronté", a déclaré Marie-Hélène Verney, représentante du HCR au Soudan du Sud.

"Le HCR et d'autres acteurs humanitaires ont été en première ligne de la réponse humanitaire et appellent maintenant d'autres acteurs à se joindre aux efforts pour aider le Soudan du Sud à intégrer les centaines de milliers de personnes qui sont arrivées", a déclaré Marie-Hélène Verney.

"Il est clair cependant que la seule solution est la fin du conflit au Soudan. Le Soudan du Sud est sous le choc et ne peut pas continuer à endurer autant de souffrances", a ajouté M. Verney.