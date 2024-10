Les travaux de la 3e édition du Forum international de la jeunesse pour la solidarité avec le Sahara occidental se poursuivent samedi, à Bilbao en Espagne avec la participation d’environ 220 représentants de délégations venues des quatre coins du monde.

Lors de la deuxième journée des travaux débutés la veille, les participants vont se répartir sur les 4 ateliers prévus durant le forum.

L’atelier "Une occupation financée par nos propres ressources" va aborder le pillage par le Maroc des ressources naturelles du Sahara occidental et la campagne de greenwashing associée à ses projets d'énergie renouvelable.

Il analysera comment l'extraction de ressources, telles que la pêche et le phosphate, impacte la population sahraouie et comment le Maroc utilise l'énergie verte sans le consentement du peuple sahraoui.

Les participants exploreront les implications éthiques et juridiques de cette question, en recherchant des solutions respectueuses des droits sahraouis.

L’atelier "Façonner le récit" vise à analyser les différents récits et acteurs qui ont influencé le conflit sahraoui depuis des décennies.

A travers le dialogue et la réflexion critique, les participants examineront comment les récits ont affecté la perception du conflit et chercheront à créer un récit collectif adapté aux événements actuels.

L’objectif est de favoriser une compréhension plus profonde et de générer de nouvelles perspectives pour aborder le conflit à partir d’une approche moderne.

L’atelier "Tracer des routes de solidarité" sera axé sur la participation active des jeunes à la cause sahraouie.

Les participants travailleront en groupes pour identifier les principaux problèmes entravant le soutien à la cause sahraouie et proposeront des solutions pratiques. Ensuite, ils formeront un groupe de travail pour développer des stratégies d’action viables.

L’objectif est de favoriser la collaboration entre les participants et de promouvoir une action collective et organisée en faveur de la cause du Sahara occidental.

Intitulé "Jeunesse sahraouie: perspectives d'avenir", le quatrième atelier se concentrera sur la discussion des résultats du diagnostic sur la situation de la jeunesse sahraouie et l'élaboration de propositions pour le nouveau Plan Jeunesse 2025-2030.

Les participants seront divisés en sous-groupes pour analyser des sujets tels que l'emploi, la formation et les inégalités entre les sexes.

Par la suite, chaque groupe proposera des actions concrètes pour relever ces défis et se réunira pour concevoir des solutions répondant aux besoins de la jeunesse sahraouie.

La deuxième journée des travaux du Forum international de la jeunesse va également connaitre la présentation de l’exposition: "Mémoire graphique du peuple sahraoui".

Des évènements parallèles ayant trait à la "Géopolitique du Sahara occidental : positions des pays sur le conflit et perspective globale", "Le rôle des jeunes femmes dans la résolution des conflits: donner du pouvoir aux voix sur la voie de la liberté" et "Voix réduites au silence : récits du Sahara occidental et blocus médiatique" seront également au programme.

Des politiciens basques réitèrent leur soutien à la lutte du peuple sahraoui pour l’autodétermination

Des politiciens basques ont réitéré samedi à Bilbao en Espagne leur soutien inconditionnel à la lutte du peuple sahraoui pour l’autodétermination, mettant l’accent sur les relations historiques qui lient cette communauté autonome au Sahara occidental.

"L'engagement du peuple basque envers le peuple sahraoui date de nombreuses années et se concentre sur les droits de l'Homme", a indiqué dans une déclaration à l’APS la ministre du Bien-être, de la Jeunesse et du Défi démographique du gouvernement basque Nerea Melgosa, en marge des travaux de la 3e édition du Forum international de la jeunesse pour la solidarité avec le Sahara occidental.

Faisant savoir que les similitudes entre les peuples sahraoui et basque ont été abordées à maintes reprises, la ministre a insisté sur le rôle important des jeunes et de la femme sahraouis dans la résistance au Sahara occidental.

"Nous pensons que dans la lutte des femmes pour un monde meilleur, les Sahraouies constituent un modèle (et) les jeunes jouent également un rôle essentiel", a-t-elle déclaré, relevant qu’il est important de donner de l'espoir et d'élaborer des politiques qui aident les jeunes à voir cet espoir dans les Camps de réfugiés, afin qu'ils ne perdent pas l'esprit de résistance.

Par ailleurs, la ministre basque a rappelé que les relations entre les peuples basque et sahraoui remontent à de nombreuses années et reposent sur un engagement commun en faveur de l'identité populaire.

De son côté, la présidente du Conseil de la jeunesse du Pays basque, Iratxe Uriarte, a expliqué que la position de cette région autonome envers le peuple sahraoui "est ferme et claire. Nous sommes contre toute violation des droits de l'Homme".

"En tant que peuple, nous avons vécu les souffrances de la dictature et recherchons la paix, la justice et les droits de l'Homme", a-t-elle également souligné.

D’autre part, Iratxe Uriarte a indiqué que le Conseil de la jeunesse du Pays basque s’est rendu dans les Camps de réfugiés sahraouis afin de créer des opportunités de coopération avec la jeunesse sahraouie.

La représente du parti Euskal Herria Bildu, Edurne Benito a, quant à elle, qualifié les relations qui lient sa formation politique au peuple sahraoui d’"excellentes".

"Pour cette raison, notre présence (à ce forum) est nécessaire et très importante afin d'établir des relations avec la jeunesse sahraouie et créer des ponts de communication avec son homologue basque", a-t-elle dit.