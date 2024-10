Un mois après le passage du super typhon Yagi en Asie du Sud-Est, près de 1,3 million d'enfants sont confrontés à des difficultés d'apprentissage majeures en raison d'écoles endommagées ou fermées, de maisons inondées et de familles déplacées, indique le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).

Des milliers d'écoles au Vietnam, en Birmanie et en Thaïlande ont été touchées, privant les enfants d'environnements d'apprentissage sûrs, de repas nutritifs et d'un soutien psychosocial vital, selon l'UNICEF.

"Les écoles offrent une protection et une stabilité essentielles aux enfants, car elles constituent un refuge sûr pour l'apprentissage et le jeu", a déclaré vendredi June Kunugi, directrice régionale de l'UNICEF pour l'Asie de l'Est et le Pacifique.

Mme Kunugi a souligné que "le fait de manquer l'école ne serait-ce que quelques semaines peut avoir un impact sur l'éducation, le bien-être et les perspectives d'avenir des enfants, perpétuant ainsi les cycles de désavantage et d'inégalité. Il est essentiel de rétablir l'apprentissage dans les établissements scolaires le plus rapidement possible pour rétablir la stabilité et garantir l'épanouissement des enfants".

Le typhon Yagi, l'une des tempêtes les plus violentes à avoir frappé la région depuis des décennies, a laissé derrière lui un sillage de destructions qui ne cesse de s'amplifier. Selon les évaluations les plus récentes menées dans les zones les plus touchées, les fortes pluies, les inondations et les glissements de terrain ont touché plus de 5,3 millions de personnes, dont au moins 1,5 million d'enfants.