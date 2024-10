La nécessité de renforcer la communication entre l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), les porteurs de projets et les investisseurs, pour débattre des mécanismes de relance du développement local, a été soulignée, mardi à Oum El Bouaghi, au cours d'un forum régional sur l'investissement.

Le renforcement de cette communication doit s'opérer lors du lancement de projets dans tous les secteurs d'activités afin de réaliser un développement régional équilibré, a indiqué Omar Rekkache, directeur général de l'AAPI, structure organisatrice de cette rencontre en coordination avec la wilaya d'Oum El Bouaghi, tenue au grand auditorium de l'université Larbi-Ben M'hidi en présence des walis d'Oum El Bouaghi, de Khenchela, de Tébessa et de Souk Ahras, ainsi que de porteurs de projets et d' investisseurs de plusieurs wilayas.

M. Rekkache a appelé les propriétaires de grandes entreprises privées et les porteurs d'idées et de projets à ''exprimer leurs souhaits d'investissement qui seront publiés par l'AAPI, dans le cadre de sa mission d'accompagnement, sur la plateforme numérique de l'investisseur''.

Il a rappelé, à cet égard, la ''grande importance accordée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'investissement", estimant qu'il est "la clé de l'édification d'une économie forte garantissant la prospérité et le bien-être social».

Pour sa part, le wali d'Oum El Bouaghi, Aissa Aissat, a évoqué, dans son allocution, les ''multiples atouts de la wilaya, ses importants indicateurs économiques et les possibilités d'investissement disponibles, telles que le foncier industriel représente par les zones industrielles des communes d'Ain M'lila, d'Ain Beïda et d'Ouled Gacem, et 14 zones d'activités à travers plusieurs communes.