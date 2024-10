L'agence de notion Moody's a annoncé avoir maintenu la notation de la dette souveraine belge à son niveau actuel Aa3, faisant cependant évoluer sa perspective de "stable" à "négative", estimant que le poids de la dette devrait continuer à progresser.

Selon l'agence de notation, le "prochain gouvernement ne sera pas en capacité de mettre en place les mesures stabilisant le poids de la dette", alors que le "petit effort de consolidation budgétaire" du gouvernement sortant "n'est pas structurel".

"Sans un large programme de consolidation budgétaire, la dette va continuer à progresser du fait de la hausse structurelle des dépenses ces dernières années et la persistance de la pression pour les maintenir", a ajouté l'agence dans son communiqué.

De plus "un tel effort nécessitera qu'il soit partagé par l'ensemble des niveaux de gouvernement mais la Belgique manque de mécanismes de coopération intergouvernemental" entre ses différents échelons, a pointé Moody's.

L'agence souligne en effet qu'une part de plus en plus importante de la dette, même si elle est à la charge du gouvernement fédéral, est générée par les régions et communautés belges.

La Belgique est, comme la France, ciblée par une procédure pour déficits excessifs et, dans l'attente d'un nouveau gouvernement, a prévenu la Commission européenne qu'elle ne serait pas en mesure de présenter ses prévisions budgétaires avant décembre.

La Commission européenne table pour la Belgique sur un déficit public atteignant 4,7% du PIB en 2025, après 4,4% cette année. La dette s'élèverait l'an prochain à 106,6% du PIB contre 105% en 2024. Parmi les Vingt-Sept de l'UE, seules la Grèce, l'Italie et la France affichent des prévisions d'endettement encore plus élevées.

Ces chiffres sont très supérieurs aux limites, de 3% du PIB pour le déficit et 60% du PIB pour la dette, qui ont été fixées par les règles budgétaires européennes.