Le membre de l'Armée de libération nationale (ALN) et l'un des grands invalides de la Glorieuse Révolution de libération, le moudjahid, Hay Mamoune est décédé à l'âge de 84 ans, a-t-on appris, vendredi, auprès du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit.

Le défunt qui avait rejoint les rangs de la Révolution de libération alors qu'il n'avait pas plus de 18 ans, activait au sein des unités de l'ALN ayant contribué au ravitaillement et au transport des armes vers la wilaya V historique.

En cette douloureuse épreuve, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, a présenté "ses sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à ses compagnons d'armes, priant Allah Tout-Puissant d’accorder au défunt Sa sainte miséricorde, de l'accueillir en Son vaste paradis et de prêter patience et réconfort à ses proches".