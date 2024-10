Les éléments de la Gendarmerie nationale des Eucalyptus (Alger) ont arrêté une bande de quartier qui semait la terreur parmi les habitants de la cité "Haouche Mihoub" à Bentalha, où elle s'adonnait, également, au trafic de drogues et de psychotropes en milieu des jeunes et des mineurs plus particulièrement, a indiqué vendredi un communiqué du même corps sécuritaire.

"Dans le cadre de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, et pour la préservation de la sécurité publique dans le territoire de la wilaya d'Alger, les éléments de la Brigade de sécurité et d'investigation (BSI) de la Gendarmerie nationale des Eucalyptus ont procédé à l'arrestation d'une bande de quartier dangereuse qui semait la terreur parmi les habitant de la cité +Haouche Mihoub+ à Bentalha dans la commune de Baraki, en utilisant des armes blanches, tous types confondus", précise le communiqué.

La bande en question s'adonnait également au trafic de drogues et de psychotropes en milieu des jeunes et des mineurs en particulier, ajoute la même source.

"Les mêmes services ont arrêté les membres de la bande, au nombre de six (6), tous des reprise de justice, avec saisie d'armes blanches", selon le communiqué, ajoutant que "les mis en cause seront déférés devant les juridictions compétentes après parachèvement de l'enquête".