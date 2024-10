Le Real Madrid, engagé dans un bras de fer avec des riverains du stade de Santiago-Bernabéu, qui se plaignent notamment du bruit occasionné par les concerts organisés dans son enceinte sportive, a assuré jeudi avoir toutes les autorisations nécessaires pour de tels événements.

"Les concerts dans le stade Santiago-Bernabéu ne nécessitent pas l'octroi d'une licence municipale, mais la délivrance d'une autorisation administrative", et "tous les concerts" ont "bénéficié de cette autorisation", délivrée "par la région de Madrid", assure dans un communiqué le Real.

Le club "travaille activement, avec la région de Madrid et la municipalité, pour la durabilité" de ses activités, "afin que les activités du stade Santiago-Bernabéu se déroulent dans le plein respect non seulement de la légalité mais aussi de l'environnement et du quartier", ajoute-t-il.

Le Real, qui a mené à bien ces dernières années de lourds travaux a Santiago-Bernabéu, ayant inclus la mise en place d'un toit et d'un terrain rétractable, a annoncé mi-septembre qu'il suspendait tous les concerts jusqu'en 2025 afin de tenter de résoudre de nuisances sonores.

Cette décision a été prise face aux critiques des riverains, excédés par le bruit - alors que le stade a recommencé à accueillir des concerts ces derniers mois, notamment ceux de Taylor Swift et Karol G, après les avoir suspendus durant plusieurs années à cause des travaux.