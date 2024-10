La sélection algérienne de football s'est imposée largement face à son homologue togolaise 5-1 (mi-temps : 1-1), en match disputé jeudi soir au stade du 19-mai 1956 d'Annaba, pour le compte de la 3e journée (Gr.E) des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations CAN-2025.

Les visiteurs ont ouvert la marque dès la 11e minute de jeu grâce à Thibault Klidje, avant que Benrahma ne remette les pendules à l'heure d'un tir puissant (29e).

En seconde période, Benrahma est revenu à la charge pour permettre aux "Verts" de prendre l'avantage sur penalty (54e). Les "Verts" ont déroulé ensuite en marquant trois buts par Aouar (68e), Gouiri (86e), et Amoura (90e+5).

A l'issue de cette troisième victoire en autant de matchs, l'Algérie conforte sa position de leader avec 9 points, devant le Togo (2 pts), alors que le Liberia et la Guinée-équatoriale ferment la marche avec un point chacun.

L'équipe nationale se rendra à Lomé pour défier le Togo, le lundi 14 octobre au stade de Kégué (17h00, heure algérienne), à l'occasion de la 4e journée.

L'autre match du groupe E oppose vendredi la Guinée-équatoriale au Libéria au stade de Bata (14h00, heure algérienne).

Les deux premiers des 11 groupes des éliminatoires seront qualifiés pour la phase finale de la CAN 2025 (21 décembre 2025-18 janvier 2026), alors qu'un seul pays se qualifiera pour le tournoi final dans la poule du pays hôte.

Déclarations des sélectionneurs

Déclarations des sélectionneurs du Togo et l’Algérie recueillies par l’APS à l’issue match disputé jeudi soir au stade du 19-mai 1956 d'Annaba, pour le compte de la 3ème journée (Gr. E) des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations CAN-2025, remporté par les « Verts » sur le score de 5 buts à 1 :

-Vladimir Petkovic (Algérie) :

"Je suis très heureux d'avoir gagné ce match et je félicite mes joueurs. Nous avons bien commencé le match, nous avons commencé par bien gérer le jeu en première mi-temps, nous avons eu entre 12 et 13 tirs au but, mais la tâche est devenue difficile quand l'équipe togolaise a marqué son seul but".

"Si on parle de la défense de l'équipe algérienne en première mi-temps, nous avons commis beaucoup d'erreurs face à une équipe togolaise qui jouait avec beaucoup d'agressivité, mais nous nous en sommes rendu compte et nous avons bien géré la situation par la suite".

"En deuxième période, nous avons mieux performé et corrigé nos erreurs de la première mi-temps. Nous avons inscrit 5 buts, au final, et nous sommes fins prêts pour la manche retour, lundi prochain à Lomé".

-Dare Nibombe (Togo) :

"Nous avons encaissé cinq buts et c'est très regrettable. Nous avons assez bien joué la première mi-temps, mais nous avons eu du mal après la pause. Je ne comprends pas ce qui s'est passé en seconde période, nous avons manqué des ballons faciles et l'équipe algérienne a un grand groupe et de jeunes talents qui ne manquent pas les occasions qu’ils se procurent devant le but ".

"Nous avons encore beaucoup de travail, surtout psychologique, à faire pour le match retour dans quelques jours et nous n'avons pas assez de temps pour préparer le prochain match, mais nous nous efforcerons de remédier aux lacunes malgré les nombreuses absences dans notre équipe".