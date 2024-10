Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche, a déclaré jeudi à Guelma que son département ministériel a préparé un dossier destiné à réglementer l'exploitation des résidences individuelles dans le cadre de la formule de l'hébergement chez l'habitant.

"Cette formule apportera un soutien aux structures d'hébergement du secteur du tourisme, tels que les hôtels et les complexes touristiques, notamment durant les périodes +de pointe+ qui voient certaines localités enregistrer une grande affluence de touristes locaux et étrangers", a expliqué M. Didouche, dans une déclaration à la presse, en marge de l'inauguration de l'hôtel public Marmoura, objet d'importants travaux de réhabilitation, situé dans le centre de Guelma.

Le ministre a ajouté que les mécanismes devant être adoptés pour réglementer cette activité "reposent sur l'octroi de facilités nécessaires pour encourager tout citoyen propriétaire ou locataire d'un bien immobilier, prêt à l'exploitation et disposant d'un minimum de commodités en matière d'accueil des touristes", relevant que "cette activité doit être soumise à plusieurs conditions réglementaires, dont l'assujettissement à l'impôt".

Le premier responsable du secteur a remis, au cours d'une cérémonie organisée à la salle de conférences de l'hôtel Marmoura, deux (2) autorisations à deux citoyens de la commune de Hammam Dabbagh disposant d'appartements prêts à recevoir des visiteurs et des touristes locaux et étrangers, d'une capacité totale de plus de 50 lits.

Il a également suivi un exposé détaillé sur les différentes étapes de réhabilitation et modernisation de cet établissement hôtelier de 4 étoiles, disposant d'une capacité de 146 lits répartis sur 78 chambres (single et double).

Selon l'exposé, l'opération de réhabilitation a concerné toutes les ailes et toutes les installations de l'hôtel, qui dispose désormais d'un système de contrôle intelligent des différents réseaux, qui peut détecter et traiter les pannes.

M. Didouche avait entamé sa visite à Guelma au siège de la wilaya où un exposé exhaustif sur le secteur du tourisme dans cette wilaya, qui compte 18 établissements hôteliers totalisant 2.221 lits.

Le ministre a inspecté, dans le cadre de sa visite de travail, le complexe de Hammam Chellala, à Hammam Debagh, d'une capacité de 625 lits, et s'est rendu au nouveau complexe touristique, d'une capacité de 144 lits, mis récemment en service dans le cadre d'un investissement privé.

Il a visité aussi un hôtel d'une capacité d'accueil de 198 lits ouvert en 2023 au chef-lieu de wilaya.