La violence contre les enfants dans le monde a atteint un niveau sans précédent et continue d’augmenter, selon un rapport publié jeudi par le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU.

Le document fait le point sur les progrès réalisés depuis la création du Bureau du représentant spécial sur la violence contre les enfants il y a 15 ans.

Les auteurs du rapport soulignent qu'"il est possible de mettre fin à la violence contre les enfants si les Etats et les principales parties prenantes travaillent ensemble, élargissent les programmes et investissent davantage de ressources".

Selon le rapport, "333 millions d'enfants vivent dans une pauvreté extrême et plus de 450 millions de jeunes vivent dans des zones de conflit dans le monde".

En 2021, les enfants représentaient environ 15% de toutes les victimes d’homicide, selon le rapport. Un niveau d'homicides volontaires particulièrement élevé est observé sur le continent américain. En outre, environ 46.000 enfants âgés de 10 à 19 ans se suicident chaque année, ce qui fait du suicide la quatrième cause de décès chez les adolescents, préviennent les auteurs du rapport.

"Les chiffres du rapport sont alarmants et probablement sous-estimés", a déclaré la représentante spéciale des Nations Unies sur la violence contre les enfants, Najat Maala Mjid.

Selon la représentante spéciale, "le changement est possible, mais il est nécessaire de prendre en compte les conditions spécifiques et d'investir de manière cohérente dans la lutte contre la violence contre les enfants".

"Des exemples convaincants d’efforts déployés par les gouvernements et d’autres parties prenantes clés démontrent que le changement de paradigme nécessaire peut être réalisé si nous agissons collectivement", a-t-elle déclaré.

Le rapport souligne qu'investir dans la protection de l'enfance n'est pas un coût, mais un investissement essentiel avec des rendements élevés pour le bien-être des enfants et l'avenir de la société.