Un convoi de près de 40 tonnes d'aides humanitaire au profit d'orphelins et de veuves de nombre de wilayas du Sud du pays touchées dernièrement par les inondations à pris le départ, jeudi à partir de Blida, a-t-on appris des responsables de cette initiative.

Il s'agit de l'acheminement de deux (2) semi-remorques chargés d'aides, dans le cadre du soutien continu assuré aux orphelins du Sud et en solidarité avec eux, dont particulièrement ceux résidant dans les wilayas touchées par les dernières inondations, a indiqué Tarek Latreche, chargé de communication auprès de l'association caritative nationale "Kafil Al-Yatime", initiatrice de cette action humanitaire.

Le premier lot de cette aide humanitaire a été destiné à des veuves et des orphelins des wilayas de Naâma, Bechar, Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam et Timiaouine, tandis que le 2e lot sera destiné à d'autres régions du Sud, dont certaines déjà bénéficiaires du 1er lot, à l'instar de Timiaouine, outre d'autres wilayas comme Tindouf, a fait savoir la même source.

Ces aides sont constituées de produits alimentaires, de médicaments, de literie et de couvertures, entre autres, selon M. Latreche.