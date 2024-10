Une épidémie du virus de Marburg au Rwanda est désormais "maîtrisée" et le risque de propagation de cette fièvre hémorragique hors des frontières du pays est "presque nul", a affirmé jeudi l'agence sanitaire de l'Union africaine (UA), l'Africa CDC.

"L'épidémie au Rwanda est maîtrisée", a déclaré Jean Kaseya, le directeur général de l'Africa CDC, lors d'un point presse en ligne.

Le Rwanda, petit pays de la région des Grands Lacs, a enregistré 58 cas de personnes contaminées par le virus et 13 décès, a précisé lors de ce point presse le ministre rwandais de la Santé Sabin Nsanzimana.

12 personnes ont guéri et plus de 2.700 personnes ont été testées, a-t-il dit. "Nous avons estimé et calculé un taux de mortalité d'envion 22% lors des tests et nous voulons que ce taux soit le plus bas possible", a-t-il ajouté.

L'épidémie de Marburg a été annoncée au Rwanda le 28 septembre et une campagne de vaccination avec un vaccin expérimental a été lancée le week-end dernier.

Avec un taux de mortalité pouvant aller jusqu'à 88%, ce virus très dangereux cause une forte fièvre souvent accompagnée d'hémorragies touchant plusieurs organes.

Dans une mise à jour de l'épidémie mercredi, aucun nouveau cas ni décès n'ont été recensés au Rwanda, a souligné M. Kaseya, ajoutant: "Cela signifie que nous nous attendons à voir le Rwanda sortir de l'épidémie très bientôt".

Le risque que le virus se propage hors des frontières du Rwanda est "presque nul", selon lui. "Il est certain à 95% qu'il y a zéro risque que la maladie se propage hors du Rwanda", a-t-il insisté.