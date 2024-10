L’approvisionnement du marché dans la wilaya de Mascara avec une quantité de 160 tonnes de viandes blanches (poulet) locales congelées, a été lancé, dernièrement, au prix de 295 DA le kilo, a-t-on appris, jeudi, auprès de la direction du commerce et de la promotion des exportations.

Cette quantité de viande blanche locale congelée a été acquise par le groupe public des abattoirs de l’Ouest, sachant qu'il a été procédé, dans ce cadre, à l’ouverture de six points de vente de ces viandes au niveau des communes de Zahana (2 points) Oggaz, Sig, Mohammadia et Mascara, alimentés par une quantité globale de 160 tonnes vendus au prix fixe de 295 DA le kilo, a-t-on indiqué.

Afin d'élargir l’opération de vente de cette viande blanche congelée locale dans les différentes communes de la wilaya, la direction précitée a lancé des campagnes de sensibilisation au niveau des boucheries, au cours desquelles ces commerçants ont été incités à prendre contact avec le groupe public des abattoirs de l’Ouest pour la commercialisation de cette viande, sachant que chaque boucher recevra une quantité de 200 kilos de ce produit .

Pour sa part, le chef du bureau de wilaya de l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), Mustapha Bousbaie, a salué, dans une déclaration à l’APS, l'initiative du groupe public avicole de l’ouest et l’ouverture de six points de vente de viandes blanches locales congelées dans la wilaya de Mascara, permettant ainsi de garantir l’abondance de ces viandes à des prix à la portée des petites bourses.

Pour rappel, plus de 146 tonnes de viandes blanches importées ont été commercialisées, du 8 août au 10 septembre derniers, au prix de 295 DA le kilo, sachant que 13 points de vente de ces viandes ont été ouverts à travers neuf communes par l’entreprise publique économique avicole "Remchavi "et le groupe public avicole de l’Ouest.