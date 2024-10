Les travaux de réalisation de sept centres de stockage de céréales seront lancés, dans les prochains jours dans la wilaya d’Oran, a annoncé, jeudi, le wali Saïd Sayoud.

La capacité d’accueil de ces silos est de 500.000 quintaux de céréales chacun, a souligné le même responsable dans une déclaration à la presse en marge de sa supervision du lancement de la campagne de labours semailles à la ferme pilote "Ibrir Cheikh " de la commune de Bousfer.

Le plus grand silo, dont la capacité devra atteindre 1 million de quintaux de céréales, est prévu dans la commune de Oued Tlelat, où l’opération de réalisation est prise en charge par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural et a fait l’objet de plusieurs visites de la part des autorités pour entamer les travaux, a ajouté le wali.

Concernant l'augmentation des superficies irriguées à Oran, le wali a indiqué dans son intervention à cette occasion que la question de l'approvisionnement en eau du périmètre de la plaine de "M’lata" sera effectuée à partir de la station d'épuration des eaux usées d’El Kerma, au cours de l'été prochain, après la mise en œuvre du projet d’aménagement et de réhabilitation de cette station, qui permettra d'irriguer 6.000 ha, ajoutant que l'équipement actuel de cette installation ne permet la production que de 20.000 mètres cubes d'eau, en plus des puits des agriculteurs, sachant qu'environ 950 ha de ce périmètre sont actuellement irrigués.

La campagne de labours semailles dans la wilaya cible, au cours de la saison agricole en cours 2024-2025, une superficie allant jusqu'à 36.000 ha de divers types de céréales, soit une augmentation de 4.000 ha par rapport à la saison dernière, à souligné à l’APS la directrice locale des services agricoles, Karima Amrani.

La même responsable a affirmé que tous les moyens et possibilités sont disponibles pour la réussite de cette campagne, indiquant que la coopérative des céréales et légumes secs (CCLS) a fournit 47 quintaux de diverses variétés de semences et a acquis trois nouvelles variétés de semences, outre de la mobilisation du matériel et des engrais.

D'autre part, un guichet unique a été mis en place au niveau de la CCLS pour faciliter aux agriculteurs l’opération de fourniture en engrais, a souligné le directeur de la coopération, Ameur Lagraa.

A l'occasion du lancement de la campagne des labours semailles, de la Journée nationale de vulgarisation Agricole et de la Journée Mondiale de l’alimentation, une exposition diversifiée de produits agricoles a été organisée au niveau de la pépinière "My Rose ", dans la commune d'El Ançor, en présence de plusieurs cultivateurs et organismes en lien avec le secteur, organisée par les directions de la Chambre d'Agriculture et des Services agricoles.