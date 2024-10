Le centre-ville de Mostaganem a bénéficié d’une vaste opération ciblant l’aménagement et la réhabilitation de bâtisses anciennes, a-t-on appris, jeudi, de la directrice de wilaya de l’Urbanisme, de l’architecture et de la Construction, Hamza Hakima.

Mme Hamza a déclaré à l’APS que cette opération intervient dans le sillage de deux projets visant la restauration de la mosquée "Badr" à caractère historique et archéologique, ainsi que la place publique mitoyenne et la bâtisse abritant le complexe culturel de la commune composée d’une bibliothèque, d’un musée et d’une salle de spectacles.

La première phase de cette opération cible le "proche périmètre des deux projets, appelé localement "Les Arcades", qui est connu pour sa très forte mobilité de piétons et de voitures.

La seconde phase vise, quant à elle, le reste des bâtisses, dont la date de construction remonte à la période coloniale, a-t-elle fait savoir, précisant que ce projet d’urgence a nécessité la mobilisation d’une allocation budgétaire évaluée à 50 millions de dinars.

S’agissant du chantier relatif à l’aménagement de la mosquée "Badr", la responsable locale a indiqué que le taux d’avancement des travaux a atteint à ce jour 85%, relevant que les actions qui y sont menées actuellement portent sur le confortement de la toiture de la salle des prières, conformément aux recommandations émises par le Centre de contrôle technique (CTC).

Mme Hamza a fait observer, par ailleurs que, parallèlement à ces actions, le centre-ville de Mostaganem bénéficiera d’une autre opération devant porter sur l’aménagement des voies de circulation, la réhabilitation des trottoirs et l’éclairage public au niveau de plusieurs axes routiers.

L’opération en question, dotée d’une enveloppe financière de 40 millions de dinars, s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme d’aménagement et d’amélioration urbains ayant ciblé plusieurs cités et sites de la capitale du Dahra, à l’instar du quartier " Salamandre" des cités des "72 logements ", "Djebli Mohamed" et " El-Bahr", pour une enveloppe budgétaire cumulée évaluée à pas moins de 400 millions de dinars.

Il convient de souligner qu’outre les routes et les trottoirs, un grand nombre de places et de jardins publics ont fait l’objet d’aménagement, avant de confier leur gestion à des entreprises publiques afin de les protéger contre les risques de dégradation et pour en faire des lieux de détente et de loisirs au profit des familles de la région.