Les triops, un genre de crustacés d'eau douce, connu sous l'appellation de crevettes têtards, ont fait leur réapparition dans plusieurs zones de la wilaya de Bechar, a révélé jeudi Redouane Tahri, chercheur et réalisateur de documentaires sur la faune et la flore du Sahara.

A la suite du bouleversement climatique qu'a connu la région de Bechar début septembre dernier, la réapparition des triops- considérés par les scientifiques comme de véritables ''fossiles vivants''- a été constatée (filmés et photographiés), dans le cadre de recherches sur la faune et la flore du Sahara, dans plusieurs Gueltas (étangs) des régions de Lahmar (35 km nord de Bechar) et Abadla (88 km au sud de Bechar), a expliqué à l'APS le chercheur.

''Ces crustacés d'eau douce à trois yeux sont restés pratiquement inchangés depuis leur apparition sur terre à la période du dévonien il y a plus de 400 millions d'années'', a-t-il expliqué, signalant que les triops sont ''un genre de crustacés d'eau douce faisant partie de l'ordre des Notostracés, de la classe des branchiopodes''.

M. Tahri a indiqué, en outre, que la réapparition de cette espèce aquatique, après plusieurs décennies d'absence, est due au fait que ses œufs sont capables de survivre longtemps dans des

environnements arides et semi arides tels que celui de Bechar où les fortes températures estivales peuvent faire disparaitre la plupart des autres organismes, sauf les triops dont les œufs éclosent dès que tombent des pluies torrentielles.

Pour le chercheur, "des recherches scientifiques sont nécessaires pour déterminer l'espèce de ces triops qui est réapparue dans la région de la Saoura et le pourquoi de la résistance de leurs œufs à un climat saharien aride, surtout en saison estivale".

En plus des triops, M. Tahri a aussi remarqué déjà en 2016 puis en septembre 2024, la réapparition ''extraordinaire'' de l'artémie, une espèce de crustacés originaire des lacs salés, lagunes et marais salants, mais vivant dans des eaux douces dans plusieurs flaques d'eaux situées en zones montagneuses de la région de Bechar.