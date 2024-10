La neuvième édition du Grand Prix "El-Hachemi-Gueraoubi", se déroulera du 23 au 26 octobre au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria à Alger, sous le slogan, "El Djazair zinet el bouldane", a annoncé l'Association culturelle éponyme.

Initialement prévu du 17 au 20 juillet 2024 avant d'être reporté en signe de solidarité avec la Palestine et le peuple de Ghaza, victime (depuis le 7 octobre 2023 à ce jour encore) d'agressions barbares perpétrées par l'armée terroriste sioniste, ce grand événement national qui marquera le 18e anniversaire de la disparition du maitre de la chanson chaâbie, El Hadj El Hachemi Guerouabi (1938- 2006).

Signe d'un intérêt croissant accordé au fil des années par la jeunesse algérienne à cet événement devenu incontournable, les 150 inscrits cette année à ce grand concours national, desquels la commission de sélection n'a retenu que 18 candidats, qui entreront en compétition durant trois jours, laissant le dernier soir à "la clôture de cette 9e édition et l'annonce des lauréats du podium et du prix du jury", expliquent les organisateurs.

Les qualifiés à la phase finale du Grand Prix "El-Hachemi-Gueraoubi", seront évalué par un jury de professionnels expérimentés, composé, à la présidence de ce collectif par l'auteur-compositeur et interprète de la chanson chaâbie, Mohamed El Amraoui, secondé par le compositeur, spécialiste en musique et en techniques de l'instrument, Mohamed Rouane et du professeur, poète et chercheur dans le patrimoine et la poésie du Melhoun, Khaled Chahlal.

Les concurrents seront soutenus par l'Orchestre "El-Hachemi-Guerouabi", dirigé par "Smail Ferkioui au piano" et animé par "les lauréats des éditions précédentes", ainsi que par la troupe de voix féminines "Leryem", également animée par "les anciennes lauréates de ce concours annuel", ont encore indiqué les organisateurs.

En marge de la compétition, plusieurs activités seront au programme de cette 9e édition qui prévoit d'abord une invitation à revivre et méditer le souvenir de ce grand Maître de la chanson chaâbie, à travers une exposition de photographies qui lui sera consacrée, renforcée par quelque uns de ses effets personnels, dont son instrument de prédilection et les "recueils" des textes qu'il interprétait (Z'mam).

D'autre part, les artistes de renom, Hamidou, Hassiba Abderraouf, Mohamed El Amraoui, Mohamed Rouane et Abdelkader Chaou, célébreront l'œuvre consistante du Cheikh, en restituant au public, certains des refrains qui ont marqué sa carrière.

Des hommages seront, par ailleurs rendus à de grandes figures disparues de la chanson algérienne à travers la projection de documents filmés retraçant leurs carrières artistiques, celles du Cheikh El Hasnaoui (1910-2002), la grande Seloua (1935-2021) et Kamel Messaoudi (1961-1998) notamment.

Organisé sous l'égide du ministère de la Culture et des Arts, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, la wilaya d'Alger et l'Office national du droit d'auteur et des droits voisins (ONDA), le Grand Prix "El-Hachemi-Gueraoubi", créé en 2014, vise à préserver et transmettre le patrimoine de la chanson chaâbie, par la découverte et la promotion de jeunes et nouveaux talents dans ce genre de musique populaire.