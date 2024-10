La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji a participé, jeudi soir au Centre jordanien des expositions (Amman) à l'ouverture de la 23e édition du Salon international du livre en compagnie de son homologue jordanien, Moustafa Erawachda, a indiqué un communiqué du ministère, rappelant que l'Algérie y participe en tant qu'invité d'honneur.

Dans son allocution à l'ouverture du salon placé sous le slogan "Al Qods capitale de la Palestine", Mme Mouloudji s'est félicitée des relations algéro-jordaniennes, affirmant qu'"il est tout à fait naturel que la Jordanie affiche une telle hospitalité et estime à l'égard des pays arabes frères, notamment l'Algérie, reconnaissante à jamais envers le royaume de Jordanie, roi et peuple, pour son élan de solidarité pendant la Glorieuse révolution".

La ministre a mis en avant "les relations unissant l'Algérie et la Jordanie qui se sont approfondies depuis des décennies grâce à la coordination bilatérale et aux visites officielles de haut niveau en sus de nombreux accord et mémorandum d'entente signés par les deux pays".

Cette rencontre est "une opportunité pour démontrer aux frères jordaniens, ainsi qu'à tous les peuples arabes frères, que l'Algérie demeure fidèle au militantisme garantissant aux frères leur place privilégiée, et c'est le rôle que nous jouons toujours pour l'unification des rangs arabes face aux nouveaux conflits et aux nouvelles crises", a estimé la ministre, soulignant que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s'était engagé en faveur de "l'unité arabe, notamment en cette conjoncture difficile que connait notre nation à cause de l'agression barbare contre la Palestine, pays frère, et contre nos frères dans la bande de Ghaza et au Liban".

Accompagnée du ministre jordanien de la Culture et des délégations officielles, la ministre de la Culture et des Arts, s'est rendu au stand de l'Algérie, et à ceux du ministère jordanien de la Culture et de la grande municipalité d'Amman.

L'Algérie, invitée d'honneur de la 23e édition du Salon international du livre d'Amman, participe avec un programme culturel distinctif qui reflète la richesse de la culture algérienne, outre, la présence de la délégation officielle du ministère de la Culture et des Arts et des établissements sous tutelle, et la participation d'un nombre d'écrivains algériens.

La 23e édition du Salon, qui se tiendra jusqu'au 19 octobre en cours, connaît la participation de 400 maisons d'éditions jordaniennes, arabes et internationales.