Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a affirmé jeudi à Tipasa, que le transfert de la technologie des centres de recherche scientifique vers les entreprises économiques est un "enjeu national crucial" nécessitant la mobilisation de tous les acteurs concernés.

"L'Algérie s'est lancée le défi du transfert de la technologie industrielle des centres de recherche vers les entreprises économiques, en permettant aux centres de recherche scientifique de créer des filiales économiques, industrielles et commerciales", a indiqué le ministre dans une déclaration à l'issue d'une visite de travail à l'établissement public économique (EPE) "Société de Soudage, contrôle, expertise industrielle, conseil et développement", une filiale du Centre de recherche en technologies industrielles (CRTI) de Bou Ismail.

Il a estimé que le renforcement des centres de recherche avec ces filiales est de nature à relever l'efficacité de la science et du savoir, de même que le rôle entrepreneurial et économique de l'établissement universitaire et de recherche.

L'existence d'entreprises économiques publiques affiliées à des centres de recherche scientifique sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, "permettra de valoriser et de promouvoir les résultats de la recherche technologique à travers des produits industriels dotés d'une efficience économique, ce qui renforcera la concurrence sur le marché économique national", a-t-il soutenu.

M. Baddari a souligné, à ce titre, que la "Société de Soudage, contrôle et expertise Industrielle" a œuvré à l'application de nombre de résultats de recherches scientifiques réalisées par le CRTI à travers, entre autres, des produits industriels ou d'autres services relatifs à la formation, au conseil et au suivi.

Cette même société compte aussi élargir son activité à l'horizon 2026, notamment à travers un programme de renforcement de ses ressources humaines visant à employer 1.000 travailleurs dans divers domaines, a-t-il ajouté.

De son côté, le directeur de la même société, Lamine Hadj Djilali, a observé que les missions de cette EPE consistent à assurer une exploitation optimale des résultats de la recherche, contribuer à la création de la richesse et apporter une assistance technique aux entreprises industrielles dans le domaine de la formation, de l'expertise et du conseil.