Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad a présidé, jeudi à Alger, l'ouverture de l'année d'activités 2024-2025, placée sous le thème "Numérisation du secteur : un pari".

Dans une allocution à cette occasion, le ministre a souligné la nécessité de "s'orienter vers la transformation numérique en l'exploitant dans les activités destinées aux jeunes" en vue d'"écouter leurs préoccupations et de connaître leurs innovations et leurs créations". . .

Il a précisé que la numérisation du secteur "est un pari stratégique, et s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des décisions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, concernant la généralisation de la numérisation dans tous les domaines". . .

Il a également mis l'accent sur l'importance de "généraliser l'utilisation de la numérisation dans tous les centres et établissements scientifiques et sportifs pour découvrir les créations des jeunes", rappelant que le secteur avait déjà lancé plusieurs plateformes numériques pour encourager les jeunes et mettre en avant leurs diverses activités, et pour la gestion des camps d'été afin d'améliorer la qualité des services offerts aux enfants du pays y compris les enfants de la communauté nationale établie à l'étranger.

Le ministre a souligné que cette rencontre, qui s'est tenue en présence du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité, Fayçal Bentaleb a permis de "débattre des différents programmes liés aux activités annuelles et de les enrichir afin de développer les compétences des jeunes et de réaliser les objectifs de la transformation numérique".

Hammad : "l'Etat veille à répondre progressivement aux besoins de la jeunesse pour atteindre l'objectif escompté"

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, a affirmé, jeudi à Alger, que l'Etat algérien veillait à " répondre progressivement aux besoins de la jeunesse algérienne à travers les différentes wilayas du pays pour réaliser les objectifs tracés". Répondant aux questions des membres de l'Assemblée populaire nationale (APN), lors d'une plénière, M. Hammad a précisé que son secteur œuvrait toujours pour assurer une exploitation optimale des infrastructures sportives, lutter contre la corruption et la violence, mais aussi pour les inscrire parmi les priorités des programmes de développement, eu égard à leur importance par rapport au mouvement associatif (...), l'Etat veillera à répondre aux besoins de la jeunesse progressivement pour atteindre l'objectif escompté".

Le ministre a souligné, dans le même contexte, que son secteur s'efforçait, à un rythme soutenu, de généraliser les différentes structures du secteur, notamment les piscines à l'ensemble des wilayas, étant largement revendiquées par la société, toutes catégories confondues.

M. Hammad a indiqué que "le secteur a connu au niveau de la wilaya de Médéa l'inscription de plusieurs projets de développement des piscines de proximité, entrées en service durant l'année en cours, outre, la levée du gel sur deux projets à Beni Slimane et à Chellalat El Adhaoura en novembre 2022, qui sont en cours de réalisation".

Une piscine de proximité a également été inscrite au niveau la commune de Aïn Boucif en 2024, en plus de l'inscription d'une étude d'un projet de réalisation d'une piscine de proximité à la commune de Chahbounia, selon le ministre. A une autre question, M. Hammad a fait savoir que le secteur de la jeunesse et des sport dans la wilaya de Mila dispose d’un parc varié renfermant divers structures et installations sportives destinées aux jeunes, réparties sur 32 communes.

"Nos services, en concertation avec les autorités locales, ont décidé de suivre la politique du secteur en matière de réhabilitation des installations sportives réalisées, étant une priorité adaptée à la politique de rationalisation des dépenses et de préservation de l'argent public, de même qu’ils œuvrent à réaliser un rendement économique susceptible d’assurer le développement durable de la région", a indiqué le ministre.

Le secteur de la jeunesse et des sports a bénéficié au titre de l’année 2023 d’une étude pour la réhabilitation des stades "Belkacem Belaid" à Mila et celui du "11 décembre" à Chelghoum Laïd, à la faveur d'une autorisation d’engagement estimée à 15 millions de Dinars pour chacun, inscrites au programme sectoriel de l’exercice 2025"

A une question sur les infrastructures de la wilaya de Bordj Bou Arreridj, le ministre a affirmé que son secteur avait réussi à lever le gel sur les projets inscrits au titre de l’année 2023, à savoir les projets de réalisation et d’équipement de piscines au niveau des communes de Sidi-Embarek, Bordj Ghedir, El Achir, et Mansourah, outre l’inscription d’une étude de réalisation d’autres piscines à travers certaines commune de la wilaya. Il était impossible, selon le ministre, d'inscrire d'autres piscines dans d’autres wilayas, faute de disponibilité du foncier destiné à l’investissement. Concernant la réalisation d'un centre de préparation pour les clubs sportifs à la commune de Hassi Ben Abdallah (W/Ouargla), M. Hammad a fait savoir que ce projet "avait été proposé et inscrit au nom de la Fédération algérienne de football (FAF), avant d'entamer les procédures de son inscription en lui consacrant une assiette foncière de 10 hectares conformément au procès-verbal de mai 2010 émis par la commission de wilaya ad-hoc.

Mais, poursuit-il, ce projet n'a pas vu le jour à cause de plusieurs raisons, dont les mutations économiques internationales ayant provoqué la crise pétrolière internationale, contraignant, ainsi, les autorités à prendre un ensemble de mesures d'austérité pour faire face à la baisse des prix du pétrole".