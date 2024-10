Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad a présidé, jeudi à Alger, l'ouverture de l'année d'activités 2024-2025, placée sous le thème "Numérisation du secteur: un pari stratégique".

Dans une allocution à cette occasion, le ministre a souligné la nécessité de "s'orienter vers la transformation numérique en l'exploitant dans les activités destinées aux jeunes" en vue d'"écouter leurs préoccupations et de connaitre leurs innovations et leurs créations".

Il a précisé que la numérisation du secteur "est un pari stratégique, et s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des décisions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, concernant la généralisation de la numérisation dans tous les domaines".

Il a également mis l'accent sur l'importance de "généraliser l'utilisation de la numérisation dans tous les centres et établissements scientifiques et sportifs pour découvrir les créations des jeunes", rappelant que le secteur avait déjà lancé plusieurs plateformes numériques pour encourager les jeunes et mettre en avant leurs diverses activités, et pour la gestion des camps d'été afin d'améliorer la qualité des services offerts aux enfants du pays y compris les enfants de la communauté nationale établie à l'étranger.

Le ministre a estimé que cette rencontre, qui s'est tenue en présence du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité, Fayçal Bentaleb a permis de "débattre des différents programmes liés aux activités annuelles et de les enrichir afin de développer les compétences des jeunes et de réaliser les objectifs de la transformation numérique".