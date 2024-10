La 3e édition du Forum international de la jeunesse en solidarité avec le Sahara occidental débutera vendredi à Bilbao en Espagne, avec la participation de plusieurs délégations venues du monde entier.

Le forum qui se tiendra du 11 au 13 octobre, devrait accueillir entre 190 et 220 participants qui vont représenter une dizaine de pays d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique latine, a affirmé, dans une déclaration à l'APS, Ahmedna Abdi Mbarek, étudiant en droit, porte-parole de la JAS-jeunesse sahraouie en action internationale et membre du bureau de l'Association des amis de la République arabe sahraouie démocratique (AARASD).

Selon l'organisateur, le Forum offre une plate-forme aux jeunes de différents pays pour discuter et développer des stratégies et des politiques visant à trouver des solutions pour les jeunes.

Il offre également un espace sûr et inclusif aux jeunes sahraouis pour qu'ils puissent s'exprimer librement, partager leurs expériences et s'engager dans un dialogue constructif.

En facilitant les discussions sur l'impact du conflit sur leur vie, le Forum leur donne notamment les moyens de s'approprier leurs récits et de participer activement à l'élaboration de leur avenir.

Le Forum constitue, en outre, une occasion pour sensibiliser les jeunes sahraouis et le public international au conflit du Sahara occidental.

Par le biais de l'éducation, de campagnes de plaidoyer et de récits, il cherche à faire la lumière sur la complexité du conflit, à dissiper les idées fausses et à souligner son impact humanitaire sur les communautés sahraouies.

Les organisateurs veulent également favoriser la solidarité et les alliances entre les jeunes sahraouis et leurs pairs dans le monde entier.

En connectant les jeunes militants au-delà des frontières, ils visent à construire un réseau mondial de soutien, d'empathie et de collaboration de jeunes unis dans la poursuite de la paix, de la justice et des droits de l'homme.

Les participants s'engagent également à impliquer les jeunes sahraouis et internationaux dans les efforts de plaidoyer qui soutiennent la cause sahraouie.

Grâce à l’activisme populaire, au lobbying et aux partenariats stratégiques, ils souhaitent amplifier la voix des Sahraouis, lutter contre l’injustice et plaider en faveur de mesures concrètes en faveur de la résolution des conflits et de l’autodétermination.

Ainsi, l'objectif du Forum est de doter les jeunes Sahraouis des compétences, des connaissances et des ressources dont ils ont besoin pour devenir des leaders efficaces et des agents de changement dans leurs communautés.

Grâce à des programmes de formation, des opportunités de mentorat et des initiatives de développement du leadership, le Forum leur donne les moyens de conduire une transformation sociale, politique et économique positive.

Tout au long des travaux du Forum, les participants vont se répartir sur les 4 ateliers. Il s’agit de l'atelier "Une Occupation financée par nos propres ressources", l’atelier "Façonner le récit", l'atelier "Tracer des routes de solidarité" et l'atelier "Jeunesse sahraouie : perspectives d'avenir".

La deuxième édition du Forum international de la jeunesse pour la solidarité avec le Sahara occidental s'était tenue en novembre 2021 à Malaga en Espagne avec la participation de 150 personnes représentant plus de 90 organisations de jeunes, dont 10 fédérations internationales et des représentants d’organisations internationales.