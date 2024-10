Le troisième Salon international de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de l'emballage de l'Est algérien (Agrest-Expo) s'est ouvert jeudi à la salle Ahmed Bey, à Constantine avec la participation de 120 exposants algériens et étrangers.

Des professionnels versés dans le domaine de la production, la transformation et l'emballage des produits agricoles et agro-alimentaires, de la fabrication de substances chimiques à usage agricole comme les engrais et autres équipements et matériels industriels indispensables au développement du secteur agricole prennent part à cette édition devant se poursuivre jusqu'au 13 octobre courant.

La manifestation qui s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'Etat visant à d'impulser le dynamisme économique national à travers l'encouragement et l'accompagnement des activités créatrices de richesse, constitue un "espace d'échange et de promotion de la production agricole nationale qui a réussi à se positionner sur les marchés étrangers", a indiqué, le commissaire du Salon, Ahmed Haniche.

L'exposition mettra en valeur les prouesses nationales réalisées en matière de production et d'utilisation des substances fertilisant (engrais biologiques) et de la fabrication d'aliments sans gluten, un procédé favorisant les efforts de préservation de la santé publique, a souligné, M. Haniche qui a insisté également sur les avancées réalisées par les professionnels nationaux s'agissant de la fabrication de matériels agricoles.

Le 3ème Salon international Agrest-Expo qui regroupe des sociétés nationales publiques et privées versées dans le domaine agricole en plus d'une dizaine d'exposants représentant 5 pays dont l'Italie, la France, et la Turquie et des institutions d'accompagnement (banques et assurances) donnera lieu à des échanges d'expériences et de connaissances avec la possibilité d'établir des coopérations au service du développement économique national, a-t-on souligné, affirmant que plus de 10 ambassadeurs prendront part à la manifestation.

Mettant l'accent sur le statut de Constantine considérée comme un pôle national de production de céréales et légumineuses, le commissaire de la manifestation a indiqué que l'objectif aussi est d'encourager les opérateurs nationaux à investir en Algérie, voire à l'étranger pour appuyer les efforts nationaux de développement économique et de la sécurité alimentaire.

Les organisateurs tablent sur plus de 30.000 visiteurs qui viendront à ce Salon inauguré par les autorités locales et qui a été organisé par "Sun flower communication", en collaboration avec la chambre de commerce et d'industrie Rhumel (CCIR) de Constantine et l'Association nationale des exportateurs algérien (ANEXAL).