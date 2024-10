Onze (11) personnes ont trouvé la mort et 433 autres ont été blessées dans 374 accidents corporels de la route survenus en zones urbaines durant la période allant du 1er au 7 octobre 2024, indique jeudi un bilan des services de Sûreté.

Par rapport à la semaine précédente, le bilan fait état d'une baisse du nombre d'accidents (-15) et de blessés (-22) ainsi que des morts (-3), précise la même source.

Le facteur humain demeure la principale cause de ces accidents (+96%), en raison du non-respect du code de la route et de la distance de sécurité, de l'excès de vitesse, de la fatigue et du manque de concentration au volant, outre d'autres causes liées au véhicule, selon les données des mêmes services.

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) réitère, à cet égard, son appel aux usagers de la voie publique à la prudence et au respect du code de la route, rappelant les numéros vert 1548 et de secours 17 mis à la disposition des citoyens 24h/24 pour tout signalement.

Relizane : six blessés dans un accident de la circulation (Protection civile)

Six personnes ont été grièvement blessées dans un accident de la circulation, survenu la nuit de mercredi à jeudi dans la commune de Hamadna (wilaya de Relizane), a-t-on appris auprès des services de la Protection civile.

L'accident s'est produit au niveau de l'autoroute Est-ouest, suite à une collision de trois véhicules et un camion semi-remorque, faisant six blessés graves.

Les éléments de la Protection civile sont intervenus pour prodiguer les premiers soins aux blessés, avant de les évacuer vers les urgences de l'hôpital Frantz-Fanon de Oued R'hiou.

Les services de sécurité territorialement compétents ont ouvert une enquête sur les circonstances de cet accident.