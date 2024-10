L'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI) a enregistré, jusqu'à septembre dernier, 9684 projets d'investissement, avec une valeur financière de plus de 4170 milliards de DA, a déclaré jeudi le Directeur général de l'agence, Omar Rekkache.

Invité de la Radio nationale, M. Rekkache a précisé que le nombre des projets d'investissement enregistrés au niveau des guichets de l'agence a atteint, jusqu'à septembre dernier, 9684 projets, à la faveur du "rétablissement de la confiance des investisseurs en le climat d'investissement en Algérie". près de 59 % de ces projets sont entrés en phase de réalisation, a-t-il fait savoir, ajoutant que le montant global de ces investissements dépasse 4170 milliards de DA.

Concernant les assiettes foncières consacrées à la réalisation des projets d'investissement, disponibles sur la plateforme numérique de l'investisseur, il a fait état de l'attribution de 660 assiettes foncières, réparties sur 47 wilayas du pays, depuis février dernier, soulignant que "391 contrats de concession" ont été octroyés. Le responsable a précisé également que le nombre des demandes d'assiettes foncières avait atteint 3992 demandes.

Pour ce qui est des défis, M. Rekkache a affirmé que l'agence s'emploie à répondre aux ambitions économiques définies par les hautes autorités du pays, notamment l'objectif d'atteindre 20.000 projets d'investissement, un chiffre qui, a-t-il dit, "peut être atteint d'ici l'année 2026", compte tenu du degré d'adhésion des opérateurs économiques et des porteurs de projets au nouveau système d'investissement, ainsi que du volume d'afflux des investisseurs et des détenteurs de capitaux vers l'investissement.

Le rétablissement de la confiance en le climat des affaires et des différentes administrations concernées par les investisseurs, la stabilité du système législatif dans ce domaine, ainsi que la simplification des procédures et l'instauration du principe de transparence et d'égalité de traitement, constituent des facteurs permettant d'atteindre les objectifs fixés en matière de multiplication des projets d'investissement, ajoute le DG de l'AAPI.