Le parti au pouvoir en Afrique du Sud, le Congrès national africain (ANC), a réaffirmé sa position "de principe et de longue date" de solidarité avec le peuple du Sahara occidental dans sa quête pour l'autodétermination, soulignant que le parti a toujours soutenu, depuis sa création, les luttes des peuples opprimés à travers le monde entier.

"L'ANC a une position de principe et de longue date de solidarité avec le peuple du Sahara occidental, basé sur notre profond engagement en faveur de l'anticolonialisme et du droit à l'autodétermination", a déclaré le parti au pouvoir en Afrique du Sud dans un communiqué de presse.

"Le parti a toujours soutenu, depuis sa création, les luttes des peuples opprimés du monde entier, et affirmé son soutien ferme à la République démocratique arabe sahraouie (RASD) et à la libération du Sahara occidental de l'occupation" marocaine, poursuit le communiqué.

Dans son communiqué, l'ANC a souligné qu'il "reste fermement favorable aux droits du peuple sahraoui à l'indépendance et à la liberté, et ne permettra aucune action qui pourrait porter préjudice à sa position de principe sur l'autodétermination et l'anticolonialisme".

Et d'ajouter dans ce contexte, qu'il "continuerait à travailler avec ses alliés, y compris l'Algérie et d'autres Etats de la communauté internationale, pour que le peuple sahraoui puisse réaliser son droit légitime à la liberté".