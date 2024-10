Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad, a affirmé, jeudi Alger, que la vision globale de l'Etat visait à transformer les collectivités locales en pôles attractifs pour l'investissement afin de créer de la richesse et réaliser un équilibre dans le développement, en application des directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en matière d'amélioration du cadre de vie des citoyens.

Lors d'une séance plénière de l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales, présidée par le président de l'APN, M. Brahim Boughali, le ministre a précisé que "la question du développement local est au centre de l'intérêt de l'Etat qui a adopté une vision globale visant à transformer les collectivités locales en pôles attractifs pour l'investissement, afin de créer de la richesse et réaliser un équilibre dans le développement, conformément aux directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

Relevant que le président de la République a toujours insisté sur l'amélioration du cadre de vie des citoyens dans toutes les wilayas, le ministre a indiqué que son département ministériel "fait de l'élimination des disparités en matière de développement une priorité".

Il a en outre expliqué que les efforts consentis "ont permis de réaliser des résultats significatifs et concrets en peu de temps, avec un impact direct sur les habitants des régions souffrant de carences en matière de développement, notamment à travers le programme de développement des zones d'ombre qui a profité à plus de 6 millions de citoyens".

Les pouvoirs publics "poursuivent le soutien du développement au niveau de toutes les régions du pays, tant à travers des programmes de développement annuels que par le biais des programmes visant la promotion des collectivités locales ou encore par les différentes mesures pour améliorer les conditions de vie des citoyens", a assuré le ministre.

A une question sur les statuts particuliers des agents de la Sûreté nationale et de la Protection civile, M. Merad a précisé que "la relation légale de ces agents est régie par les dispositions de l'ordonnance 06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique" garantissant la gestion de leur carrière professionnelle, leur droits et devoirs ainsi que les conditions d'accès aux différents grades et postes d'emploi, outre leurs missions.

"Dans le cadre du suivi de l'application de ces lois et de leur conformité, le ministère n'a relevé aucun problème ni obstacle nécessitant la révision de ces statuts particuliers ou la préparation d'un nouveau projet de loi concernant ces deux corps", a souligné le ministre qui a rappelé "les mesures pratiques prises au profit des employés de ces corps".