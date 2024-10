Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, a présidé, mercredi à Alger, une réunion de coordination avec les représentants des deux chambres du Parlement à l'Assemblée générale de l'Union interparlementaire (UIP) et ce, à la veille de leur participation à la 149e Assemblée générale de l'UIP, qui se tiendra à Genève (Suisse), indique un communiqué de l'APN.

"M. Boughali a présidé ce jour, mercredi, au siège de l'Assemblée, une réunion de coordination avec les membres permanents à l'UIP, issus des deux chambres du Parlement, en présence de représentants du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, et ce, à la veille de la participation du Parlement, par ses deux chambres, à la 149e Assemblée générale de l'UIP et aux réunions y afférentes, qui se tiendra à Genève (Suisse)", a précisé la même source.

"L'Union interparlementaire est la plus grande et ancienne organisation parlementaire multilatérale, constituant une importante tribune, qui permet aux parlementaires de défendre les causes soutenues par leurs Etats respectifs, au vu notamment de l'importance croissante de la diplomatie parlementaire", a indiqué le président de l'APN.

"Il s'agit d'une opportunité pour appuyer les positions de l'Algérie et soutenir sa présence efficiente et remarquable sur la scène internationale, sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, notamment au vu de ses efforts consentis dans le cadre de son mandat de membre non permanent au Conseil de sécurité", a-t-il soutenu.

Le président de l'APN a rappelé par la même occasion, la réalisation historique phare de la diplomatie parlementaire, à savoir l'adhésion de l'Algérie en tant que membre observateur au Parlement Latino-Américain et Caribéen (Parlatino), selon la même source.

La participation de la délégation algérienne lors de l'Assemblée générale sera au niveau "des réunions de coordination des groupes (groupe arabe, groupe géopolitique africain et groupe islamique), de l'Assemblée générale, des réunions des Commissions permanentes de l'UIP auxquelles participeront les membres permanents du Conseil de la nation et de l'APN, outre, d'autres activités en marge de l'Assemblée générale", conclut la même source.