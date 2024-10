Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu un message de félicitations du président de la République islamique du Pakistan, M. Asif Ali Zardari, à l'occasion de sa réélection pour un nouveau mandat présidentiel, a indiqué, mercredi, la Présidence de la République.

"Votre brillante victoire aux récentes élections témoigne de la grande confiance que le peuple algérien a placée dans votre leadership et votre vision, et je suis certain que sous votre direction, l’Algérie continuera de prospérer", lit-on dans le message de félicitations.

"Le Pakistan apprécie hautement son amitié avec l'Algérie, laquelle repose sur l'unité de croyance, les valeurs communes et la coopération dans les forums internationaux. J'affirme ma détermination à continuer de travailler en étroite collaboration avec votre Excellence afin d'avancer dans le renforcement de notre partenariat de longue date", a ajouté M. Asif Ali Zardari dans son message.

"Je saisis cette occasion pour exprimer à votre Excellence mes vœux de santé et de bien-être ainsi qu'au peuple algérien frère, progrès et prospérité", a conclu le président pakistanais.