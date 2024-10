Une délégation du Conseil de la nation participera au Colloque des Sénats d'Afrique qui se tiendra les 10 et 11 octobre à Yamoussoukro (Côte d'Ivoire), sous le thème "L'idée de Sénat et l'expérience sénatoriale en Afrique", a indiqué, mercredi, un communique de la chambre haute du Parlement.

"Chargé par le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, le sénateur Mouloud M'barek Flouti, accompagné du sénateur Brahim Ghouma, participera en qualité de représentant du président du Conseil de la nation au Colloque des Sénats d'Afrique qui se tiendra à la capitale ivoirienne avec la participation de 20 délégations des Parlements bicaméraux d'Afrique".

"Organisé à l'initiative du Sénat ivoirien, l'ordre du jour de ce Colloque comprend des débats autour de plusieurs axes portant sur l'examen du bicaméralisme parlementaire en termes d'idée, d'expériences, d'organisation, de performance, de défis et d'opportunités, les perspectives et le futur de ce système en Afrique, outre les expériences de certains pays africains dans sa consécration et le renforcement de leurs Assemblées législatives par une deuxième chambre", ajoute la même source.

La rencontre vise "à mettre en avant l'efficacité du bicaméralisme parlementaire pour la promotion de la pratique démocratique, la législation et la gouvernance", note le document, précisant que la rencontre sera sanctionnée par "l'annonce de la création de la Ligue des Sénats d'Afrique et l'adoption du projet de son statut particulier".

L'occasion sera également de présenter "l'expérience de l'Algérie en matière de bicaméralisme parlementaire, consacré par la Constitution, en passant en revue sa contribution à la promotion de la pratique démocratique, à la faveur de sa dimension représentative, et son rôle dans le renforcement de l'efficacité et de la stabilité du processus d'édification des institutions de l'Etat algérien moderne", conclut le document.