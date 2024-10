Le nouvel ambassadeur de Hongrie, M. Gabor Levente Szarka, a mis en avant, mardi, les liens d'amitié historiques liant l'Algérie et son pays, soulignant les possibilités de coopération et de partenariat entre les deux nations dans plusieurs domaines.

Dans une déclaration à l'issue de la cérémonie de remise de ses lettres de créances au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, l'ambassadeur a indiqué que l'Algérie et la Hongrie "sont liées par une coopération d'amitié historique qui remonte à 1962, année au cours de laquelle la Hongrie a été l'un des premiers pays à reconnaître l'indépendance de l'Algérie". Après avoir félicité le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour sa réélection pour un second mandat, le diplomate hongrois s'est engagé à œuvrer, au cours de sa mission en Algérie, à promouvoir davantage les relations bilatérales dans tous les domaines. A noter que l'audience s'est déroulée en présence du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, M. Boualem Boualem, et du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf.

Le nouvel ambassadeur éthiopien salue la qualité des relations "profondes et ancrées" entre l'Algérie et son pays

Le nouvel ambassadeur de la République fédérale démocratique d'Ethiopie, M. Muktar Mohamed Ware, a salué la qualité des relations "profondes et ancrées" liant l'Algérie à l'Ethiopie, soulignant le rôle "actif" des deux pays dans la préservation de la paix et de la sécurité en Afrique pour répondre aux aspirations des peuples du continent.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de la remise de ses lettres de créance au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le nouvel ambassadeur éthiopien a souligné que "les relations profondes et ancrées entre l'Algérie et l'Ethiopie, remontent à la création de l'Organisation de l'unité africaine (OUA)", rappelant "le rôle actif joué par les deux pays, à l'époque, pour la création de cette organisation".

"Les deux pays continuent sur la même lancée dans le cadre de l'Union africaine (UA), pour préserver la paix et la sécurité en Afrique, et répondre, ainsi, aux aspirations des peuples du continent", poursuit-il.

Les relations "étroites et solides" entre le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali, sont à même "de contribuer à surmonter tous les problèmes et difficultés auxquels pourraient être confrontés le continent africain et le monde".

Par ailleurs, le nouvel ambassadeur d'Ethiopie a mis en avant les efforts de son pays pour le renforcement de la coopération et de la coordination concernant les questions d'intérêt commun, outre la promotion des relations économiques et la consolidation des liens entre les deux peuples, soulignant que son pays pouvait tirer parti "de la grande expérience de l'Algérie et de ses moyens importants en matière de réalisation de l'autosuffisance".

Pour rappel, la cérémonie de remise des lettres de créance s'est déroulée en présence du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, M. Boualem Boualem, et le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf.

L'ambassadeur Kényan salue les bonnes relations unissant l'Algérie et son pays

L'ambassadeur de la République du Kenya en Algérie, M. Kaluma Timothy Mcharo, a salué, mardi, "les bonnes" relations unissant les deux pays, affirmant l'aspiration du Kenya à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération commune. L'Algérie et le Kenya sont liés par "des relations d'amitié séculaires qui remontent à 1963", a déclaré M. Kaluma Timothy Mcharo après avoir remis ses lettres de créance au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Il a rappelé, dans ce sens, "le rôle important joué par l'Algérie dans le soutien aux efforts pour l'indépendance au Kenya", ajoutant "nous lui sommes vraiment reconnaissants pour ce soutien, car c'est grâce à l'Algérie que le Kenya a réussi à obtenir son indépendance et depuis, nous avons réussi à établir de très bonnes relations". A cet effet, le diplomate kényan a passé en revue les domaines de coopération unissant les deux pays, comme l'énergie, l'enseignement, l'agriculture et l'industrie pharmaceutique, formant le vœu de voir cette coopération se renforcer davantage à l'avenir, notamment dans le domaine commercial. Il a également mis en avant l'importance de créer une commission mixte de coopération entre l'Algérie et le Kenya qui sera susceptible "d'ouvrir davantage de perspectives de coopération commune", affirmant son aspiration à œuvrer pour "la consolidation des relations de fraternité entre les deux pays". La cérémonie de remise des lettres de créance s'est déroulée, en présence du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, M. Boualem Boualem et du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf.

La Hollande aspire à renforcer sa coopération avec l'Algérie dans des domaines stratégiques (ambassadrice)

L'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas, Mme Anne Elisabeth Luwema, a affirmé, mardi à Alger, que son pays aspire au renforcement de ses relations de coopération avec l'Algérie dans divers domaines stratégiques. "Ce moment marque le début officiel de ma mission en tant qu'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas en Algérie", a affirmé M. Anne Elisabeth Luwema dans une déclaration à l'issue de la cérémonie de remise de ses lettres de créance au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Après avoir remercié le gouvernement et le peuple algériens pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, elle s'est engagée à œuvrer pour "le renforcement des liens de bonne entente et d'amitié qui existent entre les deux pays", citant notamment la coopération bilatérale dans les domaines du commerce et des investissements. M. Anne Elisabeth Luwema a rappelé, à l'occasion, que les relations entre les deux pays "reposent sur une coopération active dans plusieurs secteurs stratégiques, à l'instar de l'agriculture et la gestion de l'eau, tout en partageant l'expertise et la technologie pour relever le défi climatique". Outre ces secteurs, les deux pays travaillent ensemble sur le dossier de la transition énergétique par l'exploitation des énergies renouvelables, notamment l'hydrogène vert, tout en renforçant les échanges dans le domaine académique et la recherche, ainsi que dans le secteur des sports, a-t-elle mentionné. A noter que l'audience s'est déroulée en présence du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, M. Boualem Boualem et du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale l'étranger, M. Ahmed Attaf.