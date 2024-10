Environ 940.000 personnes ont été déplacées cette année en République démocratique du Congo (RDC), ce qui porte le nombre total de personnes déplacées à l'intérieur du pays à plus de 6,4 millions, a déclaré lors d'une réunion mardi Volker Türk, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme.

M. Türk a précisé que le pays compte 23,4 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire, ce qui en fait le pays le plus touché par l'insécurité alimentaire dans le monde.

L'exploitation illégale et le commerce illicite des ressources naturelles ont alimenté les conflits dans l'est du pays, a-t-il alerté, citant également la complicité d'entreprises à l'intérieur et à l'extérieur du pays, ainsi que la prolifération et le trafic d'armes.

"Cette situation plonge également la population dans la pauvreté. La RDC est l'un des cinq pays les plus pauvres du monde. Environ une personne sur six dans l'extrême pauvreté en Afrique subsaharienne vit en RDC", s'est alarmé M. Türk.

La RDC est confrontée à l'une des plus grandes crises de déplacement interne au monde, avec environ sept millions de personnes déplacées, principalement dans l'est du pays, selon l'ONU.