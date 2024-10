Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil a exprimé, mardi, sa fierté de la voix de la vérité défendue par les diplomates algériens sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en faveur de la Palestine et de toutes les causes justes dans le monde.

"En cette journée nationale de la diplomatie, nous célébrons la nouvelle gloire diplomatique de l'Algérie nouvelle novembriste et nous sommes fiers de la voix de la vérité défendue par nos diplomates sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", lit-on dans une publication de M. Goudjil sur les réseaux sociaux.

"Nous saluons les efforts de notre diplomatie et les combats qu'elle mène au sein du Conseil de sécurité, en faveur de la Palestine et de toutes les causes justes dans le monde", a ajouté M. Goudjil.