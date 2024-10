Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé, mercredi, une réunion du Gouvernement consacrée au suivi de la mise en œuvre des programmes complémentaires décidés par le Président de la République au profit des wilayas de Djelfa et Tindouf, indique un communiqué des Services du Premier ministre, dont voici le texte intégral : "Le Premier ministre, Monsieur Nadir Larbaoui, a présidé, ce mercredi 9 octobre 2024, une réunion du Gouvernement consacrée au suivi de la mise en œuvre des programmes complémentaires décidés par Monsieur le Président de la République au profit des wilayas de Djelfa et Tindouf, à travers l'examen de l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets inscrits au profit des différents secteurs dans les deux wilayas concernées, et de prendre les mesures nécessaires pour accélérer le rythme de leur finalisation compte tenu de l'impact significatif attendu sur le développement socioéconomique, l'amélioration des conditions de vie des citoyens et la qualité des services publics.

Par ailleurs, Le Gouvernement a entendu une communication sur la rentrée de la formation professionnelle, lancée hier, et qui a permis de mettre en exergue les programmes disponibles visant la formation d'une main-d'œuvre qualifiée, notamment dans les secteurs jugés prioritaires dans la politique nationale de développement, ainsi que les moyens de renforcer la coopération avec les partenaires économiques.

Le Gouvernement a également examiné un projet de décret exécutif fixant les modalités de certification des aérodromes à usage international, qui s'inscrit dans le cadre du parachèvement du cadre réglementaire relatif à l'aviation civile et le renforcement des mesures de sécurité y afférentes, en conformité aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Et dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des directives de Monsieur le Président de la République portant sur la numérisation des services publics, le Gouvernement a examiné les moyens de développement des performances de l'Agence nationale de la numérisation en santé.

Enfin, le Gouvernement a entendu un point de situation sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du programme exploratoire décidé par Monsieur le Président de la République au profit des jeunes propriétaires de start-ups, afin de prendre connaissance des expériences des pays leaders dans le domaine technologique, offrant l'opportunité à 450 start-ups algériennes de découvrir les écosystèmes d'innovation dans ces pays".