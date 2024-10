Le projet de réalisation d'un centre hospitalo-universitaire (CHU) sera implanté au nord de la commune de Bechar, a-t-on appris mercredi auprès de la direction locale de la Santé et de la Population (DSP).

Un comité technique local a procédé récemment au choix d'une assiette foncière de 24 hectares au nord de la commune de Bechar pour l'implantation de ce projet d'envergure, en préparation au lancement prochainement de sa réalisation, a précisé à l'APS le DSP, Mansour Boukhiar.

Ce projet, "tant attendu" par la population et les professionnels de la santé, permettra, en plus de l'amélioration de la couverture sanitaire et de la qualité des soins, le renforcement de l'encadrement médical spécialisé et l'amélioration de la formation des personnels de santé, médical et paramédical, a-t-il expliqué.

La réalisation d'un CHU de dimension régionale à Bechar est confortée par l'existence déjà d'une importante infrastructure hospitalière, à savoir plusieurs établissement public hospitalier (EPH), un centre anticancéreux, un établissement spécialisé Mère-Enfant, douze (12) polycliniques (d'une capacité 6 à 14 lits), de 53 structures de soins de base, en plus de la clinique d'ophtalmologie fruit de la coopération algéro-cubaine et des structures de santé relevant du secteur privé, a rappelé M. Boukhiar.

En plus du projet de CHU, la wilaya s'attend à la réception d'un hôpital de 120 lits à Abadla et de quatre (4) polycliniques au niveau des quartiers de Debdeba, Tighaliine, Lahbab et le groupement urbain de la route de Lahmar, selon le DSP de Bechar.