Le Centre culturel islamique a organisé, mercredi à Alger, une journée de sensibilisation sur la prévention du cancer du sein sous le slogan "Cancer du sein : prévention et traitement", et ce dans le cadre du mois "Octobre rose".

A cette occasion, le directeur général du Centre, Ahmed Yassad, a affirmé que l'organisation de cette journée de sensibilisation, en coordination avec l'Association "El Badr" d'aide aux cancéreux, avait pour objectif de "contribuer à l' effort national visant à sensibiliser les femmes à cette maladie dangereuse et à souligner l'importance du dépistage précoce".

Pour ce faire, at-il poursuivi, "tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés à travers les différentes antennes du Centre à l'échelle nationale pour animer des rencontres visant à expliquer les causes et les symptômes de cette maladie, ainsi que les moyens de prévention".

De son côté, la représentante de l'Association "El Badr", Ikram Hamouda, a souligné que l'organisation de cette manifestation tendait à "sensibiliser les femmes à la nécessité d'effectuer un dépistage précoce du cancer du sein, notamment après l' 'âge de quarante ans", mais aussi à "faire connaître les services offerts par l'Association aux cancéreux en général et aux patients atteints de cancer du sein en particulier".

La caravane de l'espoir du croissant rouge algérien sillonne des communes d'Oran

La "caravane de l'espoir", supervisée par le comité de wilaya du Croissant rouge algérien (CRA) d'Oran sillonne, depuis le début du mois d'octobre en cours, les communes de la wilaya, en vue de sensibiliser les femmes sur la nécessité du dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus, at-on informé, mercredi, auprès du président du comité, Karim Mouchi.

Organisée en coordination avec la direction de la Santé et de la Population (DSP) de la wilaya d'Oran, cette caravane, qui comprend un personnel mobile composé de praticiens et de sages femmes et doté d'échographe, a visité durant les 10 premiers jours d'octobre les communes d'Arzew, Mers El-Hadjadj, Boutlelis et la commune d'Oran, où ces professionnels de la santé ont

visité différents lieux pour sensibiliser les femmes sur le danger du cancer du sein et celui du col de l'utérus, ainsi que la nécessité d'effectuer le dépistage précoce pour garantir un traitement rapide, avant les complications.

Une sortie a été organisée, dans ce cadre, dans la localité Akid Othmane (Cap Carbon), dans la commune d'Arzew, en collaboration avec l'Etablissement public de santé de proximité (EPSP), où une journée de sensibilisation a été menée à destination des femmes de la région, qui ont subi des tests précoces des cancers du sein et du col de l'utérus au niveau de la salle de soins.

Les femmes résidant dans les zones éloignées des communes de Mers El-Hadjadj, à l'Est de la wilaya, à la frontière avec la wilaya de Mostaganem, et Boutlelis à l'Ouest, à la limite avec la wilaya d'Aïn Temouchent, ont une activité similaire pour faire découvrir l'importance du dépistage précoce de cette maladie, avec des examens effectués sous la supervision du personnel médical accompagnant cette caravane.

Une manifestation "Café rose" a été également organisée dans un établissement hôtelier de la ville d'Oran, en collaboration avec des entreprises privées et la participation de médecins, de sages femmes, de représentantes de la société civile et de femmes, lors de laquelle les participants ont échangé leurs expériences concernant le cancer du sein et celui du col de l'utérus. En outre, des médecins et des sages leurs femmes ont prodigué des conseils sur la prévention de ces maladies.