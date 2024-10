La nouvelle rentrée de la formation professionnelle 2024/2025, session d'octobre, a été marquée, dans le sud du pays, par l'introduction de nouvelles spécialités et la signature de conventions de partenariat avec des entreprises économiques et des organismes publics, pour répondre aux besoins du marché local du travail.

Dans la wilaya d'Ouargla, la nomenclature de l'enseignement professionnel a été étoffée des nouvelles spécialités, telles que l'électrotechnique, la maintenance industrielle ainsi que le montage et la maintenance de systèmes hybrides Diesel-photovoltaïque.

Concernant la formation professionnelle, le secteur a introduit la spécialité de développeur d'applications multi-plateformes.

L'occasion a été mise à profit, aussi, pour la signature de conventions de partenariat avec la direction de l'Emploi et le groupe Cosider, portant accompagnement des projets de réalisation du Centre hospitalo-universitaire CHU-400 lits de Ouargla, par la formation, dans une première phase, de 96 apprentis dans les métiers du bâtiment et travaux publics (BTP), a indiqué le directeur local de la Formation et de l'Enseignement professionnels (DFEP), Ahmed Belkhadem.

L'opération porte sur la formation de stagiaires en topographie, conducteur de travaux, ferraillage et coffrage, fabrication de béton armé, plomberie, gestion des ressources humaines, électricité-bâtiment et soudure, a-t-il détaillé.

Dans la wilaya de Timimoun, le secteur a introduit les spécialités de mécanique de sonde, chimie industrielle, électricité de sonde et gestion hôtelière, en sus de la signature de conventions avec des organismes et entreprises publiques, dont la Chambre de l'artisanat et des métiers, l'Entreprise de protection et de mise en valeur agricole (filière intensification des semences de blé et de maïs) dans le but d'ouvrir des perspectives de formation dans le domaine.

Pas moins de 1.250 inscrits ont rejoint mardi les établissements de la formation professionnelle au niveau des communes d'Ougrout, Timimoun, Cherouine et Tinerkouk.

Dans la wilaya d'El-Meniaa, la nouvelle saison, qui est marquée par la signature de quatre conventions de partenariat avec des secteurs et partenaires sociaux, a enregistré l'inscription de 2.500 stagiaires au niveau de cinq établissements de formation, offrant des formations dans 83 spécialités, dont sept nouvellement introduites.

La carte pédagogique du secteur de la formation professionnelle dans la wilaya d'El-Meghaïer a été renforcée elle aussi par de nouvelles spécialités dans les domaines de l'agriculture, l'hôtellerie, l'aquaculture, l'audio-visuel, le BTP et l'agro-alimentaire, a indiqué le responsable local du secteur, Salim Koudmi.

Dans la wilaya de Béchar, l'occasion a donné lieu à la signature de deux (2) conventions de partenariat avec le groupe industriel public Agrodiv et l'antenne locale de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH).

Placée cette année sous le signe de : "La formation professionnelle, un levier d'autonomisation économique et de gouvernance économique'', cette rentée professionnelle a donné lieu à l'organisation d'expositions promouvant les capacités du secteur et sa mission dans le développement économique, la formation des jeunes dans les métiers permettant leur insertion professionnelle.