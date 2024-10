Quelque 5.585 apprenants ont rejoint les classes d'alphabétisation au niveau de 23 communes de la wilaya de Blida, au titre de la nouvelle année scolaire 2024/2025, a-t-on appris mercredi auprès de l'annexe locale de l’Office national d’alphabétisation et d'enseignement des adultes (ONAEA).

Sur ce total d’apprenants, 3.674 sont inscrits en 1er niveau, tandis que le reste sont en 2e niveau, avec un encadrement assuré par près de 200 maitresses, a indiqué à l’APS la directrice de l’annexe Samia Ouali, assurant que les inscriptions sont toujours en cours.

Ces classes ouvertes dans des écoles primaires, des mosquées et des maisons de jeunes sont essentiellement concentrées dans la zone urbaine, comptant 203 classes, a-t-elle précisé, ajoutant que 149 classes sont situées dans les zones semi-urbaines et 65 autres en zone rurale.

Ce nombre est appelé à la hausse avec l’ouverture programmée de nouvelles classes d’alphabétisation prévues dans les communes de Chréa et Souhane, selon la même responsable.

A noter que le certificat d’alphabétisation délivré par l’annexe aux femmes au foyer, ouvre à ces dernières de nouveaux horizons, dont la possibilité de poursuivre leurs études par correspondance ou de rejoindre les centres de formation professionnelle pour bénéficier des différentes offres assurées à cette catégorie de la société par le secteur de la formation, a informé Mme Ouali.

Pour inciter les citoyens concernés à s'inscrire dans les classes d'alphabétisation, quel que soit leur âge, des portes ouvertes sur l'annexe de l’ONAEA de Blida sont organisées, depuis mardi.

La manifestation, organisée à la maison de jeunes "Mustapha Benboulaid" et "El-Wouroud El Banafsedj" vise aussi à faire la promotion des offres assurées par l'annexe, à l’instar du certificat d'études de base délivré à l'intéressé après un examen écrit en langue arabe et mathématiques, et lui ouvrant le droit à l’inscription pour un enseignement à distance.

Mme Ouali a rappelé que 328 apprenants, dont 290 apprenantes, se sont délivrés de l’analphabétisme durant l’année scolaire écoulée à Blida.